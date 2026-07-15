Réforme des pensions: le secteur culturel met la pression sur les députés fédéraux

Environ 300 personnes, selon les organisateurs, se sont rassemblées mercredi matin place de la Liberté, à Bruxelles, à deux pas du Parlement fédéral, pour protester contre la réforme des pensions portée par le ministre Jan Jambon (N-VA).

Les manifestants, issus des secteurs culturel et non marchand, ont appelé les députés à rejeter un texte examiné en séance plénière.

À l’appel des fédérations professionnelles et des syndicats francophones et néerlandophones, les intervenants ont estimé que la réforme remet en cause les droits de nombreux travailleurs aux carrières discontinues, notamment dans le secteur des arts.

“Ce ne sont pas que des artistes, ce sont des personnes très diverses qui travaillent dans l’intérêt du public”, a souligné Gaëtan Wenders, de l’Union des artistes du spectacle vivant et enregistré. Selon lui, la réforme pénalise particulièrement les travailleurs des arts nés entre 1961 et 1984 et risque de créer un précédent pour les générations suivantes. Les organisations demandent notamment le respect du principe de “standstill”, estimant que les règles ne peuvent être modifiées rétroactivement.

Les représentants syndicaux ont également élargi le débat à d’autres professions aux parcours professionnels atypiques, comme les travailleurs de l’accueil extrascolaire, les intérimaires ou les pigistes. Selon eux, l’enjeu dépasse largement le seul secteur culturel et concerne l’ensemble des travailleurs aux carrières discontinues.

Hommage aux victimes d’Oxy

Le rassemblement a débuté par une minute de silence en hommage aux six travailleurs décédés mardi dans l’incendie de l’immeuble Oxy. Le nom de Jan Jambon a ensuite été hué par une partie des manifestants.

Présente sur place, la députée fédérale écologiste Claire Hugon Lecharlier a estimé auprès de Belga que si la majorité Arizona a inscrit le texte à l’ordre du jour de la séance plénière, c’est qu’elle entend le faire adopter. Elle a toutefois appelé à “continuer à mettre la pression jusqu’au bout”.

Belga/Image: BX1