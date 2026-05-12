Réforme des pensions : le projet de loi renvoyé au Conseil d’État par l’opposition
Plusieurs partis dénoncent un texte qui nécessite un examen juridique approfondi avant la poursuite des débats parlementaires.
L’opposition à la Chambre a pu réunir mardi les cinquante députés nécessaires pour envoyer au Conseil d’État des amendements au projet de loi de réforme des pensions, l’un des chantiers majeurs de la coalition Arizona.
Le PS, le Vlaams Belang, le PTB, les écologistes et DéFI ont soutenu le renvoi. Anders estime en revanche qu’il est temps de passer au débat parlementaire.
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Belga – Photo et vidéo: Belga