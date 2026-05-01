1er mai : le PTB, rassemblé à Bruxelles, croit encore à un demi-tour sur les pensions

Le PTB s’est rassemblé pour le 1er mai sur la place Anneessens, en plein centre de Bruxelles, autour d’un appel lancé aux Engagés, au CD&V et à Vooruit, partenaires de la majorité Arizona: “ne votez pas, dans deux semaines, la loi sur le malus pension!”

Le refrain était au cœur du discours de Raoul Hedebouw, président du parti communiste, s’exprimant sous un beau soleil devant quelques centaines de militants réunis dans une ambiance bon enfant. Dans la foule, des affiches “Stop Trump wars” ou “Pas touche à nos pensions” fleurissaient.

La réforme des pensions, instaurant ce fameux malus en cas de départ à la retraite avant l’âge légal sans carrière suffisante, a été votée dans la semaine en commission du Parlement. Reste donc le vote en plénière. Pour le président du PTB, il est encore temps de faire capoter cette réforme.

Dans son viseur: Vooruit, l’unique parti socialiste présent dans la majorité, mais aussi les chrétiens-démocrates et centristes du CD&V et des Engagés. “Le mouvement social peut peser sur ces partis“, assure-t-il, appelant tous les militants à rejoindre la manifestation nationale du 12 mai. La réforme “sera sans doute votée dans deux semaines. On dit au CD&V, à Vooruit, aux Engagés: ne votez pas cette réforme! (…) Si vous la votez, vous avez menti dans vos programmes!”

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