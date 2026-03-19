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Le PTB premier parti à Bruxelles selon un sondage: “Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités, mais avec qui?”

Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. Mais avec qui faire une majorité ? C’est la question la plus compliquée“: le PTB premier parti à Bruxelles, c’est ce qui ressort du dernier sondage de l’institut Ipsos pour RTL et Le Soir. Un électeur sur quatre voterait désormais pour ce parti selon ce baromètre. Surtout, la formation communiste a désormais 8 points d’avance sur le PS et 9 sur le MR. Un PTB qui est prêt à prendre ses responsabilités et à gouverner en région bruxelloise en 2029 s’il continue d’être placé en tête. C’est la déclaration faite par son président Raoul Hedebouw sur le plateau de Bonsoir Bruxelles.

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