Un sondage place le PTB en tête des intentions de vote à Bruxelles

À Bruxelles, le PTB fait clairement la course en tête avec 25,5% des intentions de vote, selon un sondage Ipsos publié ce vendredi pour le compte du Soir, de RTL-TVi, de VTM et du Laatste Nieuws.

Le parti marxiste creuse un écart important sur ses concurrents : le PS arrive en deuxième position avec 18,4% des intentions, suivi du MR à 16,4%. Les Engagés se classent quatrièmes avec 11,7%, loin devant Ecolo qui plafonne à 7,1%.

Mauvaise nouvelle pour DéFI : avec seulement 4,5% des intentions de vote, le parti francophone bruxellois passe sous le seuil électoral.

Du côté des personnalités politiques préférées des Bruxellois, Sophie Wilmès (MR) arrive en tête. Elle est talonnée par le Premier ministre Bart De Wever (N-VA), qui décroche une surprenante deuxième place dans la capitale, juste devant Paul Magnette (PS).

Ce sondage a été réalisé entre le 2 et le 9 mars auprès de 2.602 répondants. La marge d’erreur est de +/- 4 points pour Bruxelles.

Belga