Des “plinthes” contre les déchets : un projet pour un canal plus propre

Le Port de Bruxelles et l’ASBL City to Ocean ont lancé une campagne de financement participatif baptisée “Adoptez une plinthe anti-déchets”, destinée à réduire les déchets flottants dans le canal de Bruxelles en agissant à la source de la pollution. L’objectif est de financer l’installation d’un premier kilomètre de plinthes avant la fin de l’année.

■ Reportage de Michel Geyer et Nicolas Scheenaerts

Les deux partenaires invitent les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics à contribuer au projet en “adoptant” une ou plusieurs plinthes anti-déchets. Une demi-plinthe est proposée à partir de 29 euros et une plinthe complète à partir de 59 euros. Chaque plinthe se verra attribuer un numéro de série permettant au donateur de connaître ultérieurement son emplacement.

Cette initiative s’appuie sur une étude menée par le Port de Bruxelles, qui montre qu’une part importante des déchets flottants provient des quais, avant d’être emportée vers le canal par le vent ou les eaux de ruissellement. Une fois dans l’eau, ces déchets deviennent beaucoup plus difficiles à récupérer.

Parmi les solutions évaluées, les plinthes anti-déchets, développées par City to Ocean, ont été retenues comme mesure préventive. Ces profilés métalliques sont installés derrière les garde-corps afin d’empêcher les déchets d’être soufflés dans le canal. Selon les analyses de l’association, près de 9,7 kilomètres de plinthes pourraient être installés à terme le long du canal bruxellois.