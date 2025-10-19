Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Réduit à dix, le RWDM retrouve le goût de la victoire face au Club NXT (3-1)

Le RWDM Brussels a retrouvé le goût de la victoire en venant à bout des espoirs du Club Bruges 3-1 samedi soir lors de la dixième journée de Challenger Pro League de football.

Malgré l’expulsion de Mamadou Usman Simbakoli en début de seconde période (55e), les Bruxellois ont réussi à prendre les trois points face aux U23 brugeois. Celui qui a vu rouge avait d’abord mis le RWDM aux commandes en première mi-temps sur penalty (26e, 1-0).

Quelques minutes après le carton rouge, les joueurs de Molenbeek ont doublé la mise grâce à Gaëtan Robail (62e, 2-0). Le Club NXT a réduit l’écart dans les arrêts de jeu via Jakke Van Britsom (90e+1, 2-1), avant que Robail ne redonne deux buts d’avance aux Bruxellois (90e+3, 3-1). Ils ont ensuite tenu le bon bout pour acter ce succès, qui leur permet de grimper à la 8e place (14 points). Les Brugeois sont eux bloqués à la 16e et avant-dernière place avec 3 petits points pris en neuf rencontres.

► Lire aussi | Challenger Pro League : le RWDM perd son capitaine Ilyes Ziani, blessé au genou

Courtrai a remonté un retard de deux buts pour s’imposer finalement 2-3 sur la pelouse des espoirs de La Gantoise. Les Courtraisiens étaient menés 2-0 après 12 minutes et ont réussi à inverser la vapeur grâce à des réalisations signées Manuel Osifo (26e), Sixtus Ogbuehi (53e) et Thierry Ambrose (69e s.p). Cette victoire leur permet de rester 2e avec 25 points, les Gantois sont eux 9e (11 points).

Les espoirs d’Anderlecht ont arraché de justesse un partage face à Lommel (2-2). Samuel Ntanda a égalisé à la 90e+5 sur penalty et a permis aux Bruxellois de prendre un point à la maison. Au classement, Anderlecht est 10e avec 10 points, tandis que Lommel est 4e avec 18 unités.

Belga – Photo : Belga Image

Lire aussi :

Partager l'article

19 octobre 2025 - 11h46
Modifié le 19 octobre 2025 - 11h46
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales