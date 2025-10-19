Réduit à dix, le RWDM retrouve le goût de la victoire face au Club NXT (3-1)

Le RWDM Brussels a retrouvé le goût de la victoire en venant à bout des espoirs du Club Bruges 3-1 samedi soir lors de la dixième journée de Challenger Pro League de football.

Malgré l’expulsion de Mamadou Usman Simbakoli en début de seconde période (55e), les Bruxellois ont réussi à prendre les trois points face aux U23 brugeois. Celui qui a vu rouge avait d’abord mis le RWDM aux commandes en première mi-temps sur penalty (26e, 1-0).

Quelques minutes après le carton rouge, les joueurs de Molenbeek ont doublé la mise grâce à Gaëtan Robail (62e, 2-0). Le Club NXT a réduit l’écart dans les arrêts de jeu via Jakke Van Britsom (90e+1, 2-1), avant que Robail ne redonne deux buts d’avance aux Bruxellois (90e+3, 3-1). Ils ont ensuite tenu le bon bout pour acter ce succès, qui leur permet de grimper à la 8e place (14 points). Les Brugeois sont eux bloqués à la 16e et avant-dernière place avec 3 petits points pris en neuf rencontres.

Courtrai a remonté un retard de deux buts pour s’imposer finalement 2-3 sur la pelouse des espoirs de La Gantoise. Les Courtraisiens étaient menés 2-0 après 12 minutes et ont réussi à inverser la vapeur grâce à des réalisations signées Manuel Osifo (26e), Sixtus Ogbuehi (53e) et Thierry Ambrose (69e s.p). Cette victoire leur permet de rester 2e avec 25 points, les Gantois sont eux 9e (11 points).

Les espoirs d’Anderlecht ont arraché de justesse un partage face à Lommel (2-2). Samuel Ntanda a égalisé à la 90e+5 sur penalty et a permis aux Bruxellois de prendre un point à la maison. Au classement, Anderlecht est 10e avec 10 points, tandis que Lommel est 4e avec 18 unités.

Belga – Photo : Belga Image