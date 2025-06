Redécouvrir le monde de la nuit lors d’une soirée Vaux Hall

Comme chaque année, l’été n’arrive jamais seul, mais il est accompagné d’un week-end festival, autour de la musique.

Parc du Cinquantenaire, Place De Brouckère, ou encore Centre Bruegel, les concerts ne manqueront pas ce week-end dans la capitale. Au Vaux Hall, on embarque pour “The Supreme Night Festival”, événement de musique et de danse qui souhaite mettre en avant les cultures du clubbing et les street dances.

L’objectif est de redécouvrir le monde de la nuit sous un nouveau jour, et de s’évader le temps, d’une soirée.

■ Duplex de Simon Breem