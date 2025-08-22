Passer la navigation
Record de déménagements entre Régions: plus de 36.000 Bruxellois ont quitté la capitale en 2024

Les déménagements entre Régions ont atteint un record en 2024, avec 75.658 opérations enregistrées, selon les données du SPF Intérieur et de Statbel relayées par L’Echo et De Tijd vendredi.

La migration interrégionale a ainsi dépassé pour la première fois le cap des 75.000, ce qui constitue, sur 15 ans, une augmentation du nombre de déménagements de l’ordre de 33%. C’est la Flandre qui attire le plus : 23.699 Bruxellois et 9.977 Wallons s’y sont installés l’an dernier, pour un total de 33.676 personnes.

La Wallonie, de son côté, a récupéré 8.979 Flamands et 13.271 Bruxellois. Les Flamands et les Wallons qui s’installent dans la capitale n’ont cependant jamais été si nombreux. 9.014 Wallons (contre 8.532 en 2023) et 11.618 Flamands (contre 10.856 en 2023) ont déménagé à Bruxelles en 2024.

Belga

22 août 2025 - 08h26
Modifié le 22 août 2025 - 08h26
 

