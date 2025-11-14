Rassemblement pour dénoncer les violences sexuelles envers les enfants samedi à Bruxelles

Dans une lettre ouverte, une vingtaine de collectifs féministes et de personnalités publiques ont également interpellé le Service de Protection de la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) et le Délégué Général des droits de l’enfant, Solaÿman Laqdim, dénonçant des manquements dans la protection des enfants face aux violences sexuelles.

Selon la fédération de centre de planning familial Sofélia, il n’existe pas de statistiques officielles au sujet de l’inceste en Belgique. De tels chiffres existent néanmoins pour la France. En 2021, une étude avait ainsi estimé à 10% la proportion de la population française ayant été victime d’inceste, soit environ deux à trois enfants par classe.

Les signataires de la lettre ouverte rappellent que l’inceste porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des enfants, tels que consacrés par la Convention internationale des Droits de l’Enfant des Nations Unies, ratifiée par la Belgique. L’introduction de l’inceste en tant qu’infraction dans le code pénal constitue, elle, une avancée essentielle, qui reste toutefois “largement insuffisante pour combattre l’ampleur de ce phénomène sociétal et structurel”, ajoutent les collectifs.

Face à ces constats, les signataires appellent, entre autres, à la mise en place d’une structure d’expertise au sujet de l’inceste, à une meilleure prise en charge des victimes et de leur famille, à une formation de l’ensemble des professionnels amenés à être en contact avec les enfants, ou encore à la mise en place de mécanismes de signalement accessibles et confidentiels.

Belga