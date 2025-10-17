Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

European Open de Tennis: Raphaël Collignon domine Alejandro Davidovich Fokina et file en demi-finales

Raphaël Collignon s’est qualifié pour les demi-finales de l’European Open de tennis, le tournoi ATP 250 de Bruxelles, épreuve sur surface dure dotée de 706.850 euros, vendredi au Palais 12.

Dans une salle acquise à sa cause, Collignon, 90e mondial, s’est imposé en deux sets 7-6 (7/5), 6-1 contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 20e mondial et tête de série N.4. La rencontre a duré 1 heure et 47 minutes.

Collignon a tenu la dragée haute dans le premier set qui s’est finalement décidé au jeu décisif. Solide sur sa première balle, le Liégeois a mené 5-2 avant de voir son adversaire revenir à 5-5 mais Collignon a emballé le public pour s’offrir la première manche.

Survolté, le N.3 belge a poursuivi sur sa lancée dans le deuxième set avec des breaks dans les deuxième et quatrième jeux pour mener 4-0, puis 5-0.

► Lire aussi | Dans les coulisses de l’European Open de tennis

Pour la première demi-finale de sa carrière sur le circuit, Collignon rencontrera le Canadien Felix Auger Aliassime, 13e mondial et tête de série N.2. Le lauréat du tournoi en 2022 a battu l’Américain 111e mondial et issu des qualifications, en deux sets 6-2, 7-6 (8/6).

L’autre demi-finale opposera le Tchèque Jiri Lehecka, 17e mondial et tête de série N.3, au Français Giovanni Mpetshi Perricard, 37e mondial et tête de série N.5. Lehecka a profité de l’abandon du Français Benjamin Bonzi (ATP 53) dans le troisième set tandis que Mpetshi Perricard a défait l’Italien Lorenzo Musetti, 8e mondial et tête de série N.1, en deux sets 6-4, 7-6 (10/8).

La journée de samedi débutera à 15h30 avec le duel entre Lehecka et Mpetshi Perricard suivi de celui entre Collignon et Auger-Aliassime qui ne commencera pas avant 17h30.

Belga – Photo : Belga Image

Lire aussi :

Partager l'article

17 octobre 2025 - 23h00
Modifié le 18 octobre 2025 - 14h54
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales