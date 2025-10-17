European Open de Tennis: Raphaël Collignon domine Alejandro Davidovich Fokina et file en demi-finales

Raphaël Collignon s’est qualifié pour les demi-finales de l’European Open de tennis, le tournoi ATP 250 de Bruxelles, épreuve sur surface dure dotée de 706.850 euros, vendredi au Palais 12.

Dans une salle acquise à sa cause, Collignon, 90e mondial, s’est imposé en deux sets 7-6 (7/5), 6-1 contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 20e mondial et tête de série N.4. La rencontre a duré 1 heure et 47 minutes.

Collignon a tenu la dragée haute dans le premier set qui s’est finalement décidé au jeu décisif. Solide sur sa première balle, le Liégeois a mené 5-2 avant de voir son adversaire revenir à 5-5 mais Collignon a emballé le public pour s’offrir la première manche.

Survolté, le N.3 belge a poursuivi sur sa lancée dans le deuxième set avec des breaks dans les deuxième et quatrième jeux pour mener 4-0, puis 5-0.

► Lire aussi | Dans les coulisses de l’European Open de tennis

Pour la première demi-finale de sa carrière sur le circuit, Collignon rencontrera le Canadien Felix Auger Aliassime, 13e mondial et tête de série N.2. Le lauréat du tournoi en 2022 a battu l’Américain 111e mondial et issu des qualifications, en deux sets 6-2, 7-6 (8/6).

L’autre demi-finale opposera le Tchèque Jiri Lehecka, 17e mondial et tête de série N.3, au Français Giovanni Mpetshi Perricard, 37e mondial et tête de série N.5. Lehecka a profité de l’abandon du Français Benjamin Bonzi (ATP 53) dans le troisième set tandis que Mpetshi Perricard a défait l’Italien Lorenzo Musetti, 8e mondial et tête de série N.1, en deux sets 6-4, 7-6 (10/8).

La journée de samedi débutera à 15h30 avec le duel entre Lehecka et Mpetshi Perricard suivi de celui entre Collignon et Auger-Aliassime qui ne commencera pas avant 17h30.

Belga – Photo : Belga Image