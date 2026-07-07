Rames de métro M7 : Woluwe-Saint-Lambert obtient un premier accord judiciaire contre les nuisances

La commune de Woluwe-Saint-Lambert se félicite des mesures provisoires que la Stib va mettre en place pour réduire les nuisances sonores et vibratoires liées au métro, tout en estimant qu’elles auraient dû être prises plus tôt, a indiqué mardi l’échevin de la Mobilité Gregory Matgen. Elles découlent d’un accord intervenu devant le juge de paix dans le cadre de la procédure intentée par la commune et des riverains.

Jusqu’au 30 septembre, les nouvelles rames de métro M7, identifiées comme étant à l’origine des nuisances, ne circuleront plus sur la ligne 1 entre 22h00 et 06h00 en semaine, ni du vendredi 22h00 au lundi 06h00, sauf nécessité absolue liée à l’exploitation du réseau ou à l’entretien du matériel. Toute dérogation devra être justifiée et contrôlée par l’expert judiciaire.

“Il s’agit d’un combat de longue haleine. Nous sommes satisfaits, mais nous aurions aimé que la Stib le fasse plus tôt. C’est parce que nous sommes allés devant la justice de paix que nous obtenons aujourd’hui ces mesures”, a déclaré Gregory Matgen. “Nous espérons maintenant qu’elles seront suffisantes. C’est une bonne nouvelle pour cet été, avec les rames qui ne seront pas utilisées.”

L’accord prévoit également un suivi tous les quinze jours. La Stib remettra un rapport détaillant les mouvements des rames concernées, les éventuelles dérogations, l’état d’avancement des interventions techniques ainsi que les opérations de meulage des voies.

La commune de Woluwe-Saint-Lambert et 28 riverains ont saisi le juge de paix en mai 2024 afin de faire cesser des nuisances dénoncées depuis 2021. La procédure sur le fond se poursuit. Selon Gregory Matgen, le jugement est attendu fin 2026 ou début 2027.

Belga