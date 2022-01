Rajae Mouane sur l’abattage rituel : “Nous voulons faire progresser le bien-être animal”

Dans le débat sur l’abattage rituel, Écolo n’est pas totalement favorable à l’interdiction. La coprésidente du parti, Rajae Maouane était l’invitée dans l’émission de “+d’Actu” sur BX1.

Pour rappel, DéFI a déposé hier une proposition d’ordonnance qui vise à interdire l’abattage traditionnel, c’est-à-dire, sans étourdissement en Région bruxelloise. Du côté du MR, il faut une réponse cohérente. David Leisterh (Président du MR bruxellois) invité dans “+d’Actu”, hier, était convaincu qu’il fallait y mettre fin.

Mais du côté d’Écolo, la réponse est moins tranchée. Rajae Maouane revient sur deux points à mettre en avant sur ce débat : “Pour les écologistes, il y a deux balises extrêmement importantes : la première, c’est le respect du bien-être animal, c’est quelque chose qui est extrêmement important et ça fait partie de l’ADN des écologistes. L’autre balise qui est extrêmement importante pour nous, c’est le respect des libertés, dont la liberté de culte. On le voit, les techniques d’abattages et les pratiques religieuses évoluent et donc les deux ne sont absolument pas incompatibles et on essayera d’arriver à une solution, une situation qui convienne au plus grand nombre. “

Ecolo demande un débat global

Pour Rajae Maouane, le parti Écolo veut faire progresser le bien-être animal à l’aide d’un débat global. Elle précise, qu’il ne faut pas se concentrer que sur une partie de la vie de l’animal, mais sur sa vie entière. “Dans ce débat, je ne veux pas d’hypocrisie : le bien-être animal doit évoluer effectivement, mais si nous voulons un vrai débat, il faut un débat global. Pourquoi est-ce qu’il faudrait se concentrer sur les dernières minutes de la vie de l’animal.“

Ainsi, un débat global signifie qu’il faut analyser les conditions de vie de l’animal, de son transport... Et pas seulement, les derniers instants de sa vie, mais plutôt sur son bien-être tout au long de celle-ci. Pour la coprésidente, les débats sont dangereux s’ils n’analysent qu’une partie du problème. “Je pense que c’est dangereux dans ces débats-là, de travailler par silo et je pense que le plus cohérent, c’est de venir sur un débat beaucoup plus global, beaucoup plus large“.

Enfin, à la question sur le vote d’Écolo concernant la proposition d’ordonnance, Rajae Maouane répond “pour écolo, il y a ce qu’on appelle une liberté de vote sur cette question-là“.

■ Camille Paillaud / Interview réalisée par Fabrice Grosfilley