L’interdiction de l’abattage sans étourdissement proposée par DéFI, le PS parle d’une attitude “irresponsable”

À l’initiative du député bruxellois Jonathan de Patoul, DéFI, Groen et l’Open VLD ont déposé au Parlement bruxellois une proposition d’ordonnance pour l’interdiction de l’abattage d’animaux sans étourdissement.

Selon DéFI, la proposition lancée devant le parlement est fort semblable à ce qui a été voté en Wallonie et en Flandre. Elle a été cosignée par les députées Lotte Stoops (Groen) et Carla Dejonghe (Open VLD). Le texte poursuivra au cours des prochains mois la procédure parlementaire pour être agendé et débattu au sein de la Commission Environnement et finalement soumis au vote en séance plénière.

Jonathan de Patoul (DéFI) estime que grâce à ce débat parlementaire, “chacun pourra être entendu et développer ses arguments et j’ai bon espoir de pouvoir convaincre un maximum de députés de voter en faveur de ce texte très important pour le bien-être animal à Bruxelles”. Lotte Stoops (Groen) explique pour sa part qu’“il est important que les animaux soient traités avec dignité pendant toutes les étapes de leur vie”. Alors que Carla Dejonghe (Open VLD) rapporte que les trois députés ont “travaillé sur un texte qui en tient compte à tous les égards, en prévoyant une exception dans le cadre des rituels religieux permettant un étourdissement réversible”, suivant ainsi l’avis de la Cour constitutionnelle.

Chahid : “La loyauté n’est plus un mot qui a de la valeur chez DéFI”

Cette proposition d’ordonnance a toutefois mené au courroux du chef de groupe PS Ridouane Chahid. “Il fut un temps où la voix de ce parti faisait de lui un partenaire crédible, fiable et responsable. Peut-être que ce temps est révolu”, s’est-il exprimé par l’entremise de l’agence Belga. Il juge l’attitude de DéFI “irresponsable d’autant plus que l’arrêt de la cour constitutionnelle n’oblige pas de légiférer en la matière”. “Force est de constater que depuis quelques mois la loyauté n’est plus vraiment un mot qui a de la valeur pour le groupe DéFI”, a-t-il conclu.

Dans l’opposition, la députée Cieltje Van Achter (N-VA) se dit prête à soutenir cette proposition dans une “majorité de rechange”.

