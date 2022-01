Interdiction de l’abattage rituel : le MR pourrait voter la proposition de DéFI

David Leisterh, Président du MR bruxellois souhaite que son parti ait une position cohérente concernant la proposition d’interdit l’abattage des animaux sans étourdissement. Il était l’invité de “+d’Actu” sur BX1.

Aujourd’hui, le groupe Défi a déposé une proposition d’ordonnance au Parlement bruxellois pour interdire l’abattage traditionnel. La différence avec l’abattage “classique” provient du fait que les animaux ne sont pas étourdis lorsqu’ils sont tués. Pour David Leisterh, le mouvement réformateur va suivre cette proposition.

“Nous, on va être cohérent, vous savez, la fin de l’abattage rituel, on l’a voté en Wallonie, donc s’il y a bien une chose pour laquelle on a toujours voulu être le plus cohérent possible, c’est d’avoir le même discours à Uccle, à Molenbeek, à Charleroi et à Mons et donc oui, on le votera à Bruxelles“.

Mais, cette décision peut être vue comme une atteinte à la liberté de culte de nombreux musulmans et membres de la communauté juive. Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette situation, David Leisterh s’est rendu en personne dans les abattoirs d’Anderlecht pour se faire une opinion entre l’abattage “classique” et l’abattage traditionnel. En conclusion, sa décision est très claire : “Je reste convaincu qu’en effet, il faut y mettre fin“.

Sous certaines conditions

Pourtant, il soulève deux conditions à prendre en compte avant d’interdire l’abattage sans étourdissement. “Le premier, c’est qu’il faut que ce soit une fin progressive, on ne peut pas du jour au lendemain, mettre un terme à toute cette économie“. La deuxième condition, c’est qu’en plus de cette fin en douceur, il faut un soutien économique “pour pouvoir se renouveler et trouver d’autres opportunités“.

► L’intégralité de l’interview de David Leisterh

■ Camille Paillaud / Interview réalisée par Fabrice Grosfilley