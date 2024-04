Bruxelles-ville: David Weytsman (MR) dresse un bilan “très contrasté” de la majorité socialiste-écologiste-DéFI

A quelques mois des élections communales, le chef du groupe MR de la Ville de Bruxelles, tête de liste de la formation libérale pour ce scrutin, dresse un bilan “très contrasté” la majorité socialiste-écologiste-DéFI.

Selon lui, au-delà des circonstances atténuantes telles que l’impact du Covid, de la guerre en Ukraine, de la violence liée à la drogue et d’une santé mentale de la population en berne dans l’ensemble de la Belgique, l’équipe aux commandes de la Ville a gaspillé “plus de 250 millions d’euros”.

Au cours d’un entretien avec l’agence Belga, M. Weystman a cité notamment 25 millions d’euros dans le projet Neo 2 de réaménagement du plateau du Heysel (ndlr: centre de congrès et hôtel) 25 millions d’euros dus au retard du projet Neo1 (Centre commercial, logements, centre de loisirs…); 50 millions en frais d’avocat, de publicité, d’études pour Neo1; 25 millions de dépenses en études externalisées; 50 millions d’euros non justifiés pour le projet Bourse; 90 millions d’euros en dépenses informatiques excessive. Il a enfin évoqué une hausse des frais de cabinets et de fonctionnement de l’ordre de 10 millions par an au cours de la législature.

A ses yeux, pour équilibre le budget, la Ville a augmenté les recettes fiscales “de manière déraisonnable” au détriment de la classe moyenne. Les taxes économiques, les taxes sur les travaux et chantiers, les façades, les bureaux “ont parfois plus que doublé“. Les prix des horodateurs ont également été revus fortement à la hausse et la durée de paiement s’étend désormais jusque 21h.

David Weytsman estime que le groupe libéral a “essayé d’être une opposition constructive” en proposant notamment une stratégie senior et des motions sur les aidants proches ainsi que pour faire de Bruxelles une ville handi-friendly. Il a aussi fait amender à la hausse les ambitions du collège qui devraient être la base d’un nouveau “Plan Climat & Environnement 2020-2030” et a contribué au vote unanime d’une autre proposition relative à la sécurité des femmes dans l’espace public. Il a en outre proposé un plan propreté en 40 points.

Les Libéraux entendent faire de Bruxelles “une ville où le beau, l’excellence et l’ambition ne sont pas des gros mots” Ils souhaitent que Bruxelles prenne soin de tous ses quartiers y compris ceux, quelque peu oubliés de Laeken, Haren et Neder-Over-Heembeek. Ils veulent impliquer les habitants “pas à la manière Ecolo qui avait promis il y a 6 ans une participation citoyenne à tous les étages, et qui a finalement pris les décisions tout seul dans une série de dossiers“.

Selon David Weytsman, la législature qui s’achève a permis au groupe MR-Open Vld de se renforcer via l’arrivée de quatre 4 conseillers (10 en tout). L’ambition de l’actuelle deuxième force politique de la Ville de Bruxelles est d’en obtenir 13 ou 14, après les élections locales.

Belga – Photo: BX1