Formation fédérale : le groupe central des négociateurs réuni à quelques heures du rapport au Roi

Les représentants des partis de la future Arizona se sont retrouvés mercredi à 10h à la présidence de la Chambre pour une réunion du groupe central de négociation, à quelques heures d’un nouveau rapport au Roi du formateur Bart De Wever.

En plus des présidents de parti, quelques parlementaires et ministres étaient présents. Les centristes du CD&V et des Engagés ont fait une entrée remarquée en arrivant ensemble au 10 rue de la Loi. Outre les présidents Sammy Mahdi et Maxime Prévot, les ministres CD&V sortants Annelies Verlinden et Vincent Van Peteghem et la cheffe de groupe des Engagés, Vanessa Matz, étaient du nombre.

Pour la N-VA, le député Theo Francken prêtait main forte au ministre-président flamand sortant Jan Jambon. “Je pense qu’on va avoir du travail durant tout l’été”, a commenté M. Prévot. “Il y a encore beaucoup de travail, c’est sûr”, a dit M. Mahdi.

Arrivé une quinzaine de minutes en retard, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a trouvé porte close et a dû patienter quelques instants avant qu’on ne lui ouvre, devant les caméras et les micros des journalistes. Interrogé sur l’état d’avancement des discussions, il n’a pas voulu faire de commentaire. “Il ne faut pas poser la question tous les jours, vous savez, ça va aller”, a-t-il lâché.

Belga