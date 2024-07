Françoise Schepmans ne sera plus candidate-bourgmestre à Molenbeek: “Un choix difficile mais que j’assume”

Petite surprise à Molenbeek en vue des communales du 13 octobre : l’ex-bourgmestre et actuelle Première échevine Françoise Schepmans ne sera plus candidate-bourgmestre à Molenbeek-Saint-Jean. Figure de proue du PRL et puis du MR dans la commune bruxelloise depuis trente ans, elle occupera la dernière place et poussera donc la liste MR-Open Vld. C’est l’échevine Gloria Garcia Fernandez qui sera tête de liste. Avocate au barreau de Bruxelles, celle-ci est en charge de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse, de la Propreté Publique et de la Culture Néerlandophone.

Michaël Vossaert reçoit, lui, la deuxième place. Cet ex-député régional avait quitté DéFI pour rejoindre le MR au mois de mars, à l’époque où les amarantes se déchiraient autour de la confection de leur liste pour le Parlement bruxellois. La quatrième place est occupée par Olivier Mahy, échevin sortant.

Le MR est en coalition avec le PS de la bourgmestre Catherine Moureaux depuis les dernières élections communales.

■ On fait le point sur les forces en présence dans cette commune avec Vanessa Lhuillier et Daniel Magnette