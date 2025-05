Le sommeil de 100.000 riverains “gravement perturbé” par le bruit de Brussels Airport

Plus de 100.000 personnes vivant à proximité de l’aéroport de Bruxelles voient leur sommeil “gravement perturbé” par le décollage et l’atterrissage des avions. Les nuisances sonores les plus importantes sont constatées sur les territoires de la Ville de Bruxelles et de Schaerbeek, révèle l’étude annuelle de Brussels Airport sur les “contours de bruit”.

Le nombre de “personnes dont le sommeil est gravement perturbé” est un nouveau terme utilisé dans le rapport annuel effectué par un organisme d’étude indépendant. Il est calculé sur base de lignes directrices établies par l’Organisation mondiale de la Santé. (OMS). Selon ce calcul et sur base des dernières données démographiques, il y avait quelque 101.753 personnes “gravement privées de sommeil” en 2024, réparties dans une quarantaine de communes.

Un nouvel autre terme utilisé dans l’étude est celui de “personnes gravement gênées”, qui inclut les nuisances sonores diurnes. Ce nombre est estimé à 209.110.

Dans les deux cas, le rapport note une augmentation par rapport à 2019 – année qui a pourtant vu atterrir et décoller davantage d’avions à l’aéroport de Bruxelles. Cette hausse est en réalité principalement liée à la croissance démographique.

Depuis un certain temps déjà, le rapport annuel mentionne le nombre de “personnes potentiellement très gênées”. Il est estimé à 13.323 pour 2024, soit un niveau similaire à 2023 (13.432). L’évolution de la densité de population à l’intérieur de ces zones de contour joue ici aussi un rôle important. “À population constante par rapport à l’année précédente, le nombre de personnes potentiellement très gênées aurait été inférieur de 1,9% en 2024”, peut-on lire dans l’étude.

Le fait que le nombre de personnes “potentiellement très gênées” soit beaucoup plus faible que le nombre de personnes au sommeil “gravement perturbé” et “gravement gênées” s’explique par la méthode de calcul utilisée. Par exemple, le nombre de personnes “potentiellement très gênées” est calculé sur la base des personnes affectées par des niveaux de bruit supérieurs à 55 décibels, alors que le seuil pour les autres personnes affectées est plus bas (40 et 45 décibels, respectivement). Par conséquent, la base de calcul des deux derniers groupes est beaucoup plus importante.

En 2024, le nombre de mouvements de vol a atteint 198.617, soit une augmentation de 3,3% par rapport à 2023, mais ce qui reste inférieur de 15% comparé au décompte de l’année 2019. Enfin, la flotte d’avions qui opèrent à Brussels Airport devient de plus en plus silencieuse, grâce à l’arrivée d’un nombre croissant d’avions de dernière génération. L’année dernière, 36% des vols ont ainsi été effectués avec les avions les plus silencieux, contre 25% en 2019.

Belga