Les douanes de Brussels Airport mettent à jour leurs règles pour les voyages

À l’approche des vacances d’été, les douanes de l’aéroport de Brussels Airport ont actualisé lundi leurs règles pour les voyageurs et voyageuses. Celles concernant les cigarettes et l’alcool, en particulier, sont régulièrement enfreintes.

Les personnes revenant d’un État non membre de l’Union européenne (UE) sont autorisées à importer des quantités limitées de cigarettes et alcool en Belgique. Autrement dit, les touristes peuvent importer 200 cigarettes, deux litres de champagne et un litre de whisky. S’ils disposent de plus grandes quantités sur eux, ils doivent les déclarer, sous peine d’amende. “Les vendeurs dans les boutiques duty free trompent souvent les gens”, met en garde l’administrateur général des douanes, Kristian Vanderwaeren. Il conseille dès lors aux touristes de se renseigner sur les règles.

Concernant les autres marchandises, celles d’une valeur supérieure à 430 euros par personne doivent être déclarées. Toute personne voyageant en Belgique depuis un pays hors UE avec plus de 10.000 euros en espèces doit également le déclarer aux douanes. En cas de suspicion de blanchiment d’argent, l’affaire sera transmise à la police. Selon M. Vanderwaeren, les infractions liées au transport d’argent liquide sont souvent liées au trafic de drogue.

En outre, après l’histoire du trafic de fourmis au Kenya, les douanes déconseillent le transport d’espèces animales et végétales. Il est également préférable de laisser les biens culturels, comme les pierres provenant de sites archéologiques, dans leur pays d’origine. Les produits frais, comme la viande et les produits laitiers, sont aussi confisqués par les douanes. Les drogues et les armes sont prohibées. Tous les produits achetés dans un État membre de l’UE (taxes comprises) peuvent entrer dans le pays en franchise de droits d’importation, s’il s’agit de marchandises destinées à un usage personnel.

