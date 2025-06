L’entreprise bruxelloise Kriket souhaite séduire l’Allemagne et le Royaume-Uni avec ses barres aux grillons

Seriez-vous capable de grignotter des grillons pour le goûter? C’est en tout cas le pari de l’entreprise bruxellois Kriket. Pour en parler, l’un des co-fondateur Michiel Van Meervenneun, était l’invité du 12h30.

Si l’entreprise Kriket existe depuis six ans déjà, elle a décidé de s’exporter sur les marchés allemands et britanniques. “Ce sont des marchés plus grands”. “Il y a vraiment un potentiel, on y croit”, explique le co-fondateur. Pour financer cette expansion, l’entreprise a lancé une campagne de crowdfunding. L’entreprise met en avant la haute valeur nutritionnelle et le faible impact climatique des grillons. Une fois séchés et finement broyés, ces insectes sont transformés en poudre et utilisés pour produire du muesli, des barres protéinées et du granola. Malgré les qualités nutritives et les avantages écologiques de cette option de snacking, cela peine à séduire : “C’est normal que ça prenne du temps à décoller, entre les jeunes on voit que de plus en plus sont conscients qu’on doit changer quelque chose.”

En 2020, le groupe Colruyt est devenu actionnaire minoritaire de Kriket, et l’entreprise a ensuite racheté la start-up bruxelloise Yuma, spécialisée dans les crackers à base de poudre de grillons. L’objectif de la campagne de financement participatif, lancée sur la plateforme Broccoli est de lever 350 000.

■ Interview du fondateur de Kriket, Michiel Van Meervenneun au micro de Vanessa Lhuillier