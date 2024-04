Au plus mal au gouvernement, la majorité PS-MR-Ecolo toujours unie au Parlement

Après la fracture douloureuse mardi soir autour du décret Paysage, la majorité parlementaire PS-MR-Ecolo en Fédération Wallonie-Bruxelles a retrouvé mercredi en séance plénière une apparence d’unité.

Les députés de l’arc-en-ciel, en ce compris les élus MR, ont en effet voté comme un seul homme mercredi soir une série de décrets portés par les ministres PS et Ecolo. Après avoir boycotté les votes en commissions il y a deux semaines, les libéraux ont apporté mercredi en plénière leurs voix à deux textes de Bénédicte Linard, l’un sur le soutien au cinéma et l’audiovisuel, l’autre sur la réforme de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE). Deux autres décrets rédigés cette fois par la ministre Caroline Désir ont également été validés à l’unisson par les députés PS-MR-Ecolo. Ces textes traitent du pilotage des centres psycho-médicaux sociaux (CPMS) et de l’équipement pédagogique pour l’enseignement qualifiant.

Mercredi matin, après une nuit marquée par la constitution – assez inédite en FWB – d’une majorité alternative PS-Ecolo-PTB pour réformer le décret Paysage contre l’avis du MR, l’arc-en-ciel en Fédération Wallonie-Bruxelles semblait avoir volé en éclats. Devant cette “rupture de confiance”, le ministre-président Pierre-Yves Jeholet avait d’ailleurs annoncé que son gouvernement était entré en affaires courantes de manière anticipée.

Ce divorce n’affectera toutefois pas trop le processus législatif au Parlement semble-t-il, ni d’ailleurs les derniers décrets que les ministres voulaient faire adopter avant la fin de la législature. Plusieurs décrets désormais bloqués en gouvernement vont en effet arriver au Parlement non plus sous forme de projets de décrets, mais de propositions de décrets déposées directement par les députés. Le Parlement de la FWB, qui en théorie devait achever ce mercredi ses travaux pour la législature 2019-2024, devrait ainsi encore se réunir dans les prochains jours pour voter ces derniers textes. Une conférence des présidents était d’ailleurs prévue ce mercredi soir pour organiser l’agenda de ces ultimes travaux parlementaires.

Dans une réaction auprès de Belga mercredi soir, le président du MR, Georges-Louis Bouchez précise que les députés MR ne valideront pas systématiquement toutes les propositions de décrets qui seront soumises par les députés PS et Ecolo lors de la prochaine séance plénière du Parlement. “Nous ne les voterons pas. Ou plutôt nous les voterons au cas par cas”, avertit le Montois. Et si les députés libéraux ont effectivement voté ce mercredi avec les députés PS et Ecolo différents décrets soumis par les ministres Désir et Linard, “c’est parce que ceux-ci avaient fait l’objet d’un accord en gouvernement (avant la crise politique)”, a-t-il encore précisé.

Belga