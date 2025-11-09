Quinze survivants belges d’abus sexuels au sein de l’Église ont eu une rencontre “constructive” avec le pape

Le pape Léon XIV a reçu samedi au Vatican une délégation de victimes belges d’abus sexuels dans l’Église, au terme d’une audience jugée “constructive” par leurs représentants.

Pierre Englebert, l’un des membres de la délégation des quinze survivants belges d’abus sexuels au sein de l’Église, a salué samedi une audience “constructive” avec le pape Léon XIV à la Cité du Vatican. “Le pape a été à l’écoute, dans un dialogue franc et direct, sans fioritures“, a-t-il déclaré à l’agence Belga à la sortie de la rencontre.

Les membres du “Groupe des 15” ont pu s’exprimer devant le souverain pontife autour de trois thématiques: le volet spirituel, les indemnisations et le message “Plus jamais ça”. L’audience avec Léon XIV a duré deux heures et demie, soit une heure de plus que prévu initialement.

“J’ai fait part de mes neuf propositions au pape pour ‘Plus jamais ça’, qui y a répondu longuement, notamment sur ma proposition de mettre en place un screening psychologique pour les personnes souhaitant entrer dans l’Église. Le pape s’est dit convaincu par cette idée et a précisé qu’il l’avait lui-même suggérée à Chicago“, a détaillé M. Englebert.

Concernant les indemnisations, Léon XIV a rappelé “qu’il était très compliqué de mettre en place un système global en raison des différences entre les continents“. Le souverain pontife a ajouté “qu’il ne pouvait pas intervenir directement dans les finances d’un évêque“, tout en annonçant qu’il s’entretiendrait avec les évêques belges “pour évaluer les mesures mises en place“.

“C’est une situation désastreuse, et le pape a reconnu qu’il était inacceptable qu’aucune empathie ne soit manifestée“, a pour sa part déclaré Koen Van Sumere à l’issue de la rencontre. Selon lui, une rencontre entre le pape et les évêques belges est prévue à la suite de cet entretien. “Nous lui avons demandé de mettre les évêques sous pression.”

La plupart des quinze participants ont également signé une lettre adressée au pape, dans laquelle ils demandent la révocation de l’archevêque de Malines-Bruxelles Luc Terlinden de sa fonction d’accompagnateur des victimes. “Il n’écoute pas, c’est désastreux“, a encore déclaré M. Van Sumere.

Le pape précédent, François, avait rencontré une délégation à Bruxelles lors de sa visite en Belgique, en septembre 2024 et avait invité cette délégation au Vatican. La rencontre devait avoir lieu aux alentours de Pâques cette année, mais le décès de François en a décidé autrement.

“Alors que le pape François était dans une écoute plus émotionnelle, j’ai trouvé le pape Léon XIV à l’écoute et empathique mais dans un discours plus structuré“, a ajouté Pierre Englebert.

L’objectif de cette rencontre était d’évaluer la politique actuelle des évêques belges et d’en faire part au pape. Mardi soir, le “Groupe des 15” avait estimé que cette politique “ne va pas plus loin qu’une limitation des dégâts” et qu'”un véritable dialogue avec l’Église reste impossible“.

Le “Groupe des 15” représente plus de 1.500 victimes reconnues d’abus sexuels au sein de l’Église en Belgique.

Belga – Photo : Fabio Fistarol / Unsplash