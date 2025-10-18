Violences sexuelles dans l’Église: les victimes auront un soutien supplémentaires de 3000 euros

La Fondation Dignity a annoncé samedi un soutien supplémentaire de 3.000 € pour les soins psychothérapeutiques des victimes reconnues d’abus sexuels dans l’Église catholique, financé par diocèses et congrégations, en attendant un cadre légal.

Les victimes reconnues de violences sexuelles dans l’Église recevront un soutien supplémentaire de 3.000 euros pour des soins psychothérapeutiques, a annoncé samedi la Fondation Dignity lors de la “Journée de rencontre avec les victimes d’abus sexuels dans l’Église catholique”. Le budget total de ce soutien, financé par les diocèses et les congrégations religieuses, pourrait atteindre plus de 2,5 millions d’euros.

L’initiative vise à rendre les soins psychothérapeutiques plus accessibles aux victimes, dans l’attente d’un cadre légal définitif. Selon la Fondation Dignity, elle concerne au total 1.591 victimes.

“Cette demande est venue directement des victimes. C’est pourquoi elle était une priorité et un thème central de la journée de rencontre d’aujourd’hui“, a détaillé Jessika Soors, coordinatrice nationale de la fondation.

L’archevêque de Malines-Bruxelles, Luc Terlinden, a de son côté souligné que l’Église poursuivait sa prise de responsabilité. “L’Église reconnaît l’urgence et la profonde souffrance des victimes d’abus sexuels en son sein. Ce soutien est un nouveau signal tangible dans un processus plus large de réparation et de prise de responsabilité“, a déclaré le primat de Belgique.

Le soutien aux victimes de violences sexuelles dans l’Église n’est pas nouveau. Les victimes reconnues reçoivent, lors de la conclusion d’une convention de transaction, une compensation financière comprise entre 2.500 et 25.000 euros, selon des montants fixés en 2012 par le Parlement fédéral.

La Fondation Dignity et l’Église catholique appellent par ailleurs le Parlement et le gouvernement fédéral à élaborer un cadre législatif global garantissant aux victimes un accès à la reconnaissance et au soutien. “Ce plan doit reposer sur des critères objectifs, sur la jurisprudence en vigueur, sur des procédures transparentes et justes, ainsi que sur des principes sociétaux largement reconnus, afin de garantir un traitement correct et équitable pour toutes les victimes“, a poursuivi Jessika Soors.

Au cours de l’année dernière, 59 nouveaux signalements de violences sexuelles au sein de l’Église ont été enregistrés. Des commémorations sont prévues dans les prochaines semaines à Bruxelles, Liège et Anvers.

La Fondation Dignity a été créée par la Conférence des évêques et les religieux, afin d’agir en tant que personne morale au nom de l’Église et de reconnaître les victimes de violences sexuelles au sein de l’institution.

Belga – Photo : Belga Image