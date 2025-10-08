Passer la navigation
Dignity organise une journée de rencontre pour personnes victimes d’abus sexuels au sein de l’Église

La Fondation Dignity invite les victimes d’abus sexuels au sein de l’Église à une nouvelle réunion le 18 octobre, a annoncé mercredi Jessika Soors, coordinatrice nationale pour la lutte contre les abus sexuels. Cette fois-ci, la réunion se tiendra à Bruxelles.

Cette réunion vise à donner la parole aux victimes dans l’élaboration des politiques. “Toute victime d’abus sexuels au sein de l’Église qui souhaite participer est la bienvenue”, déclare Dignity. Selon l’organisation, c’est l’occasion de réfléchir ensemble à la manière de renforcer et d’améliorer l’efficacité des politiques. Au cours de cette réunion, les participants discuteront, avec des représentants de l’Église, de la manière de renforcer le dialogue entre les victimes et l’Église. Le soutien psychothérapeutique aux victimes et les commémorations des prochains mois seront abordés.

► Lire aussi : Violences sexuelles : Rik Devillé plutôt satisfait du projet de plan d’action présenté par l’Église

C’est la deuxième fois que Jessika Soors dirige cette réunion. En mars, elle avait été chargée de développer la politique de lutte contre les abus sexuels au sein de l’Église. La précédente réunion avait eu lieu avant l’été, le 14 juin. “Il y a eu plusieurs autres rencontres avec des victimes avant cela, organisées directement par l’Église elle-même, par exemple à l’approche de la visite papale en septembre 2024”, explique Mme Soors.

Belga

08 octobre 2025 - 13h38
Modifié le 08 octobre 2025 - 13h38
 

