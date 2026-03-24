3.000 étudiants manifestent à Bruxelles contre la hausse du minerval

Quelque 3.000 étudiants ont manifesté mardi dans le centre de Bruxelles pour dénoncer la hausse programmée des droits d’inscription dans l’enseignement supérieur.

Dans son effort de rééquilibrage des finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le gouvernement MR-Engagés a annoncé à l’automne dernier le relèvement du minerval de 835 à 1.194 euros.

La mesure, qui n’a pas encore été formellement adoptée par le parlement, doit entrer en vigueur dès la rentrée prochaine normalement. La hausse impactera directement 58% des étudiants de l’enseignement supérieur, selon des estimations du gouvernement.

Pour la Fédération des étudiants francophones (FEF), ce relèvement va considérablement réduire l’accessibilité aux études supérieures et augmenter encore un peu plus la précarité étudiante.

Parti de la gare Centrale, le cortège des manifestants a rejoint le siège du gouvernement place Surlet de Chokier à coups de sifflets et de roulements de tambour, aux cris de “Du fric pour l’enseignement public”, ou encore “Degryse, ministre de l’exclusion!”.

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Étudiante en 2e bac psycho à l’UCLouvain, Marie n’a pas à travailler pour financer ses études, mais elle s’inquiète pour ses parents qui vont devoir assumer l’augmentation dès septembre prochain.

“Je n’ai pas droit à une bourse. Cette augmentation, ce n’est pas acceptable. Tout ne fait qu’augmenter pour étudier, comme le kot par exemple qui augmente chaque année. Il y a d’autres endroits pour trouver de l’argent!”, estime la jeune femme, tout en brandissant un calicot “On veut un futur, pas la facture”.

Un peu plus loin dans le cortège, Paul, étudiant à l’lnsas, dénonce une mesure qui va “rendre l’enseignement supérieur artistique inaccessible pour certaines personnes”, redoute-t-il. “Cela engendre un risque pour le futur du monde artistique, avec une variété de profils moindre…”

La tête du cortège est arrivée un peu après 13h00 devant le siège du gouvernement. Une délégation de manifestants doit y rencontrer le chef de cabinet de Mme Degryse, la ministre-présidente étant actuellement en déplacement en Norvège avec le couple royal.

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Belga