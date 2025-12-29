Quatre personnes licenciées suite à l’arrêt du projet digital Vivre Ici

Le projet digital Vivre Ici, fruit d’une collaboration entre la RTBF et les Médias de proximité, s’arrêtera officiellement mercredi, après dix ans d’existence, a annoncé lundi le service public sur son site web. Les journalistes avaient toutefois été informés de l’arrêt du projet dès la fin du mois de juin.

La suppression du site d’information locale s’inscrit dans le cadre de la réforme portée par la ministre des Médias, Jacqueline Galant (MR). Un arrêt mis en œuvre par la RTBF, qui l’avait d’ores et déjà intégré dans son plan d’économies et de redéploiement.

L’arrêt de Vivre Ici entraîne le licenciement de trois journalistes et d’une responsable des réseaux sociaux. Les deux journalistes qui faisaient partie du personnel RTBF seront réaffectées au service info du service public.

Le projet Vivre Ici, né en 2015 d’une collaboration entre la RTBF et les Médias de proximité, visait à “mettre en valeur l’information locale et constructive en Wallonie et à Bruxelles“.

Si le portail Vivre Ici sur le site RTBF Actus disparaît, la séquence intitulée “Vivre Ici” dans le JT de 13h devrait être maintenue, tout comme le JT quotidien des 12 Médias de proximité à 22h30.

La RTBF souligne toutefois que “l’information locale continuera à être présente sur RTBF Actus et les réseaux sociaux via les rédactions locales de Mons, Charleroi, Bruxelles, Wavre, Namur, Liège et Marche, ainsi que des partenariats pour mettre en évidence les événements culturels et les marches sportives.”

Avec Belga – Photo : RTBF