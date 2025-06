“Quai d’Été”, le nouvel événement estival qui animera Bruxelles du 3 au 13 juillet

Le quai des Péniches, situé le long du canal de Bruxelles, accueillera pendant 11 jours des animations en tout genre pour permettre aux vacanciers de jouer, danser, se détendre ou boire un verre.

Le nouvel événement estival “Quai d’Été” animera la capitale du 3 au 13 juillet prochain, offrant “une parenthèse de vacances à celles et ceux qui restent en ville”, a annoncé mardi la Ville de Bruxelles. Majoritairement gratuit, cet événement varié s’articule notamment autour d’un volet “sport et détente”.

Au programme: transats, animations culturelles, mini-golf, pétanque, trampoline, ateliers pour enfants ou encore “urban tennis”. En parallèle, les foules pourront se rafraîchir au bar muni d’une offre de restauration continue. Les fêtards auront l’occasion d’embarquer à bord de “The Boat” lors de croisières festives quotidiennes animées par des DJ sets bruxellois. Si toutes les activités à quai sont gratuites, ces croisières musicales sont toutefois payantes.

Héritage de Bruxelles-les-Bains

Du lundi au samedi, animations culturelles et ateliers feront vibrer le quartier entre 14 et 18h00, tandis que des DJ sets “chill” feront danser les visiteurs du mercredi au samedi de 17 à 22h00. Le dimanche, des animations seront organisées pendant le nouveau marché du quai des Péniches de 9h00 à 15h00, avant que débute la “Boum Kids”, prévue jusqu’à 18h00. Le nouvel événement s’inspire de l’héritage de Bruxelles-les-Bains – un ancien rendez-vous marquant sur le quai des Péniches, organisé par la Ville de Bruxelles entre 2003 et 2019.

Quai d’Été en propose une version “plus contemporaine et flexible”, explique la Ville. “Moins de plage, plus de port: containers, structures brutes, fresques murales et mobilier de récup’. Une ambiance post-industrielle chaleureuse qui reflète l’âme du quartier.” Quai d’Été s’ajoute ainsi au concept des “Plaisirs d’Été”, qui rassemble les événements mis en place par Brussels Major Events pour la Ville durant la période estivale.

Belga