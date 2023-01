Qatargate : le Parlement européen lance la procédure de levée d’immunité de Marc Tarabella

Ces demandes de levée d’immunité, dans le cadre de la vaste enquête belge sur des faits présumés de corruption et de blanchiment d’argent autour du Parlement européen, concernent l’élu belge PS Marc Tarabella et l’Italien Andrea Cozzolino, également du groupe des S&D (socialistes et démocrates, deuxième force de l’assemblée). Le Belge et l’Italien avaient déjà été suspendus par leur groupe politique au Parlement européen ainsi que par leur parti national respectif, le temps de la procédure judiciaire.

Le communiqué du Parlement européen ne les cite pas, mais une source bien informée confirme qu’il s’agit bien de ces deux hommes. Selon la procédure, la demande doit d’abord être annoncée en plénière, ce qui devrait être le cas le 16 janvier, puis être confiée à la commission des affaires juridiques du Parlement. Cette commission établit ensuite une recommandation, pour ou contre la levée de l’immunité parlementaire, qui doit ensuite être votée en plénière.

► Lire aussi | Le Qatar soupçonné de corruption au Parlement européen : quatre arrestations à Bruxelles

Le domicile de Marc Tarabella avait été perquisitionné le 10 décembre dernier, en présence de la présidente Metsola. L’ex-ministre wallon et bourgmestre d’Anthisnes assure n’avoir rien à cacher et collaborer avec la justice. Il nie toute implication dans une quelconque corruption par le régime qatari. Marc Tarabella siège depuis 2004 au Parlement européen où il est notamment, sous cette législature, vice-président de la délégation parlementaire avec la péninsule arabique (DARP).

Following a request from the Belgian judicial authorities, I have launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament.

There will be no impunity. None.

— Roberta Metsola (@EP_President) January 2, 2023