Propos de Jacqueline Galant : le CSA saisi d’un grand nombre de plaintes… qui resteront sans suite

Le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a reçu plus de 150 plaintes après les propos polémiques de la ministre des Médias, Jacqueline Galant (MR), sur la RTBF, a fait savoir vendredi le gendarme de l’audiovisuel francophone belge.

Ces plaintes, qui s’appuient à la fois sur la législation de la FWB en matière d’audiovisuel ainsi que sur le règlement européen sur la liberté des médias (EMFA), resteront toutefois sans suite, précise le CSA.

Si le droit de la FWB ainsi que le contrat de gestion de la RTBF posent bien l’indépendance de la radio télévision publique comme principe fondamental, “aucun élément factuel ne vient démontrer que la RTBF aurait agi ou modifié sa politique éditoriale sous l’influence de la ministre”, précise l’organe qui, en conséquence, a classé ces plaintes sans suite.

Quant au règlement européen EMFA, celui-ci impose clairement aux États membres de garantir l’indépendance des médias, notamment par l’établissement de procédures transparentes pour les nominations à la tête de médias publics.

Bien que ce règlement européen soit déjà applicable en Belgique, le pouvoir législateur en Fédération Wallonie-Bruxelles n’a pas encore officiellement désigné le CSA comme autorité compétente pour recevoir toute plainte concernant le respect de l’EMFA en FWB.

Sans cette base juridique formelle, le secrétariat d’instruction du CSA se voit dès lors contraint de juger ces plaintes irrecevables, précise-t-il dans un communiqué.

Le 13 janvier dernier, lors d’une rencontre avec des militants MR à Walhain (Brabant wallon), la ministre Jacqueline Galant avait dit espérer que le remplacement prochain de l’administrateur général de la RTBF Jean-Paul Philippot et du directeur de l’information Jean-Pierre Jacqmin permettrait de faire passer la ligne éditoriale de la radio télévision publique “de l’autre côté de l’échiquier politique”.

Des propos qui ont choqué, poussant notamment la fédération européenne des journalistes (FEJ) à alerter le Conseil de l’Europe pour tentative d’ingérence politique dans un média.

