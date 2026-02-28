Prolongation de la prison de Saint-Gilles : Jean Spinette a été “surpris par l’annonce et par l’absence d’information”

Après l’aval du Conseil des ministres à la mise à jour du Masterplan III, le bourgmestre Jean Spinette (PS) déplore l’absence de concertation et regrette la prolongation d’un établissement pénitentiaire au cœur d’un quartier densément peuplé. Si la décision était jugée inévitable, élus et syndicats soulignent les défis persistants en matière d’infrastructures, de personnel et de surpopulation carcérale.

Le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette (PS), a dit “regretter qu’on maintienne une prison dans un quartier densément peuplé“. Il a rappelé que la commune espérait développer du logement et un jardin collectif sur le site. “Nous savions que la prolongation était inévitable, mais j’ai été surpris par l’annonce et par l’absence d’information“, a-t-il indiqué. S’il reconnaît qu’il s’agit d’un terrain fédéral, il estime qu’une concertation aurait été souhaitable.

Le maïeur a assuré qu’il se battrait pour que “tout soit fait dans les règles“, notamment en matière de mise en conformité. Il a souligné que si les conditions de détention se sont améliorées – deux détenus par cellule et plus personne ne dort à même le sol -, l’obsolescence technique du bâtiment, le manque de caméras, l’absence de châssis à certaines fenêtres et la nécessité de rénover une aile complète sont criants.

Jean Spinette a également insisté sur l’augmentation du personnel. “S’il n’y a pas assez d’agents, il y a des grèves, et ce sont alors les policiers de notre zone de police qui devront suppléer. Nos effectifs sont déjà débordés, nous voulons éviter cette situation“, a-t-il prévenu.

Du côté de la CGSP, on a aussi reconnu que la prolongation de l’usage de la prison de Saint-Gilles était “inévitable“. Le syndicat rappelle que dès l’annonce de la création la prison de Haren, d’une capacité de 1.200 détenus, autant que le nombre de détenus à Bruxelles, c’était écrit qu’on ne pourrait pas fermer toutes les prisons obsolètes. Le syndicat n’est pas être surpris et se dit attentif aux rénovations annoncées ainsi qu’à l’engagement de personnel supplémentaire.

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi la mise à jour du Masterplan III, qui prévoit notamment l’augmentation de la capacité de Saint-Gilles à 600 places à partir de 2027, dans un contexte de surpopulation carcérale persistante.

