La prison de Saint-Gilles restera ouverte plus longtemps que prévu

La prison de Saint-Gilles devait initialement fermer fin 2024.

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi la mise à jour du Masterplan III visant à réduire la surpopulation carcérale, annoncent la ministre de la Justice Annelies Verlinden et la ministre en charge de la Régie des bâtiments Vanessa Matz dans un communiqué commun.

Le gouvernement fédéral a ainsi décidé de maintenir l’établissement de Saint-Gilles ouvert jusqu’en 2035 au plus tard, en fonction de la mise en service des capacités supplémentaires prévues dans les autres projets, et d’augmenter sa capacité à 600 places à partir de 2027. Des moyens supplémentaires seront également alloués à la Régie des Bâtiments pour permettre la réalisation des travaux nécessaires à cette augmentation de capacité. La prison de Saint-Gilles devait initialement fermer fin 2024.

► Voir notre reportage | La prison de Saint-Gilles encore prolongée de quelques mois, malgré son état

Le Masterplan adopté vendredi confirme aussi la construction de la nouvelle prison de Mons, avec une capacité fixée à 300 places. L’ancienne prison de Mons sera fermée dès la mise en service du nouvel établissement. A Verviers, le projet de maison de peine d’une capacité de 240 places est aussi maintenu.

En Flandre, les anciennes prisons de Hoogstraten et Anvers resteront finalement ouvertes. A Hoogstraten, il est décidé de conserver les deux ailes les plus récentes, représentant une capacité de 70 places, dans le cadre du renforcement global des capacités. A Anvers, le gouvernement a décidé de maintenir la capacité de l’ancienne prison de la ville à 370 détenus jusqu’à l’ouverture de la nouvelle prison de Bourg-Léopold.

“Il s’agit d’une étape nécessaire, dans l’attente de réformes structurelles supplémentaires de notre politique de détention ainsi que d’une capacité structurelle à long terme“, a commenté Annelies Verlinden, citée dans le communiqué.

“La modernisation de notre infrastructure pénitentiaire est un travail de longue haleine. Les défis sont importants, mais nous avançons concrètement pas à pas. Grâce aux collaborations étroites entre la Justice et la Régie des Bâtiments, et avec les moyens décidés par le gouvernement, nous poursuivons ce travail avec détermination afin de garantir des conditions de détention dignes et humaines“, a complété Vanessa Matz.