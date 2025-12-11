Professeurs et étudiants manifestent à Bruxelles contre les économies dans l’enseignement flamand

Un millier d’étudiants, professeurs et chercheurs des universités et hautes-écoles flamandes ont manifesté jeudi dans les rues de Bruxelles pour dénoncer les coupes budgétaires décidées par le gouvernement flamand dans l’enseignement supérieur. Plusieurs représentants de l’ULB et du collectif francophone “Université en colère” étaient présents pour soutenir leurs collègues néerlandophones.

Le cortège s’est élancé vers 12h20 depuis le rectorat de la VUB, fortement impactée par les mesures budgétaires. Le millier de manifestants a ensuite pris la direction de la place du Luxembourg.

Plusieurs représentants de l’ULB voisine et du collectif “Université en colère” avaient pris place au sein du cortège pour marquer leur solidarité. “Beaucoup de problématiques sont communes des deux côtés de la frontière linguistique. Leurs étudiants ont des problèmes parfois différents, mais souvent convergents“, explique Bruno Leclercq, professeur de philosophie à l’ULiège et représentant du collectif “Université en Colère”.

Selon lui, l’enseignement supérieur fait face à une série de mesures “d’agression”, tant au nord qu’au sud du pays. Il pointe notamment la hausse du minerval décidée en Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’ensemble de l’enseignement supérieur mais aussi le durcissement des règles de finançabilité, la baisse du soutien à la recherche ou encore la réforme des pensions.

“Les conditions de finançabilité durcies excluent désormais beaucoup d’étudiants simplement parce qu’ils n’ont pas pu parcourir à temps leur cursus, notamment parce qu’ils travaillaient“, déplore-t-il.

Après les actions menées fin novembre dans plusieurs universités francophones, une nouvelle mobilisation est attendue le 15 décembre. Un rendez-vous qui servira surtout de “piqûre de rappel“, avant des manifestations de plus grande ampleur attendues à la rentrée.

