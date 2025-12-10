Passer la navigation
Nouvelle journée de grève et manifestation ce lundi à Bruxelles

Le front commun syndical appelle à une nouvelle grève générale et à une manifestation ce lundi 15 décembre à Bruxelles. L’action vise à dénoncer les mesures prévues dans l’accord budgétaire adopté par le gouvernement.

L’appel concerne l’ensemble des secteurs relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette nouvelle mobilisation s’inscrit dans la continuité des actions menées en novembre, alors que trois journées de grève avaient déjà eu lieu après l’annonce du budget fédéral.

La Cessoc rappelle que les journées de grève sont considérées comme des absences autorisées mais non rémunérées. Ainsi, les travailleurs déclarés grévistes pourront percevoir une indemnité pour compenser leur perte de salaire.

Comme lors des précédentes actions, des perturbations sont prévues dans les trains, les écoles et les crèches, les services publics ainsi que dans plusieurs commerces.

En parallèle, une manifestation rassemblera ce jeudi 11 décembre les syndicats de la quasi-totalité des universités et établissements d’enseignement supérieur des trois régions. Le cortège partira de la VUB et rejoindra la place du Luxembourg, pour protester contre les coupes budgétaires qui touchent le secteur.

Rédaction – Photo : Belga

