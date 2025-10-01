Procès Encro : le procureur du Roi requiert la confirmation de la majorité des peines en appel, cinq aggravées

Julien Moinil a poursuivi son réquisitoire mardi au Justitia, dans le cadre du procès Encro, relatif à un vaste trafic de stupéfiants. Le procureur de Roi de Bruxelles, qui représente le ministère public, a demandé devant la cour d’appel de Bruxelles la confirmation des peines pour la majorité des prévenus.

Cinq d’entre eux, parmi lesquels Florantin K. et Abdelmalek A., ont toutefois vu le ministère public requérir une aggravation de peine mardi matin.

Pour le cas de Florantin K., Julien Moinil a requis une aggravation de la peine, passant de 11 à 14 ans d’emprisonnement. Le procureur du Roi a insisté sur le fait que le prévenu a récidivé, après des faits similaires à Gand, et une condamnation. “La peine ne l’a pas dissuadé. Il a fait passer l’égoïsme et la cupidité avant tout“, a-t-il déclaré dans son réquisitoire. Il a également invoqué la clandestinité professionnelle du prévenu. “Il n’a pas eu la moindre activité déclarée, ou très peu.”

De son côté, Abdelmalek A. a vu le procureur requérir à son encontre une aggravation de peine, de 15 à 20 ans. Julien Moinil a souligné qu’Abdelmalek A. avait commis une partie des faits “avec le bracelet au pied“, en référence à une peine de 40 mois d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel d’Anvers en 2020. “Monsieur A. n’a jamais cessé de délinquer depuis 1996 et accumule 30 condamnations“, a insisté Julien Moinil. “Monsieur est un danger pour la société. Je suis particulièrement inquiet de sa situation et je crains un risque de récidive.”

Julien Moinil avait requis une qualification de dirigeant d’organisation criminelle pour Abdelmalek A. en première instance, ce que le tribunal correctionnel n’avait pas suivi, qualifiant le prévenu de membre.

Concernant le réquisitoire d’Abdelwahab G., présenté comme l’un des dirigeants du réseau, Julien Moinil a requis la confirmation de sa peine, fixée à 20 ans d’emprisonnement, rappelant ses multiples condamnations à Bruxelles, Gand, Nancy, ainsi qu’à Rome. “Il entraîne tout le monde dans son sillage et a commis des faits d’une extrême gravité. Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est l’argent“, a déclaré le procureur du Roi.

Ce dernier a également requis la confirmation de peine pour les sœurs Karima et Souade E.H., dont l’une était la compagne d’Abdelwahab G au moment des faits. Julien Moinil s’est néanmoins dit “particulièrement impressionné par les conclusions de la défense“. Malgré cela, et malgré les arguments de la défense selon lesquels les deux sœurs n’auraient pas été au courant du trafic de stupéfiants organisé dans leurs immeubles, où les enquêteurs avaient découvert des laboratoires de cocaïne, le procureur a estimé qu'”il n’était pas possible qu’elles aient pu ignorer“.

Les plaidoiries du procès Encro démarreront jeudi matin au Justitia.

Belga – Photo : Belga

■ Explications d’Anaïs Corbin dans le journal de 8h