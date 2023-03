Procès des attentats de Bruxelles : Abrini remercie une victime pour son témoignage

Les témoignages des victimes des attentats bruxellois du 22 mars 2016 devant la cour d’assises chargée de juger ces attaques touchent progressivement à leur fin.

Une avant-dernière journée de récits s’ouvre ce mercredi, tandis que les derniers témoins seront entendus lundi matin. L’interrogatoire croisé des accusés débutera ensuite.

9h00 – Leila Maron pointe “l’irrespect” des assurances et de l’Etat

Leila Maron se trouvait dans la même voiture du métro que le kamikaze qui s’y est fait exploser le 22 mars 2016. Sept ans plus tard et un long chemin de reconstruction entamé, la victime – et collègue de Lauriane Visart de Bocarmé qui est décédée à Maelbeek ce jour-là – a pointé l'”irrespect” des assurances, “qui ne semblent vouloir prendre la mesure du préjudice subi“, mercredi matin devant la cour d’assises de Bruxelles.

A côté des symptômes de stress post-traumatique persistants, qui l’obligent à travailler quasi exclusivement en télétravail, elle souffre d’acouphènes et d’hyperacousie, de fatigue chronique. “C’est difficile à vivre ce sentiment qu’ils ont réussi à nous atteindre, malgré notre volonté d’arriver à nous en sortir“, a-t-elle déclaré à la cour.

“Ils ont fait de nous des victimes, pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Ils ont initié une perte de confiance en cet Etat, qui ne méritait pas qu’on trinque à sa place.” Sept ans plus tard, son constat est limpide: “L’Etat a failli, il n’a pas réussi à protéger ses citoyens. Il nous a oubliés et (…) se dédouane encore à de nombreux égards, notamment en remettant la responsabilité sur les assurances.”

Des assurances au sujet desquelles, à l’instar de nombreuses autres victimes venues témoigner devant la cour, la survivante de Maelbeek n’a pas grand-chose de positif à dire. “Leur expertise, c’est de respecter le moins possible les victimes et leurs droits.” Des inepties, elle en a trop entendues, comme ces commentaires sur ses difficultés à tomber enceinte alors qu’il suffisait “qu’elle arrête de ressasser“, ou son supposé manque d’ambition professionnelle puisqu’elle travaille dans une mutualité.

“Le système est gangréné par l’argent, le but est de donner le moins possible“, et qu’importe l’indécence et le manque de respect des experts envoyés, a-t-elle déclaré.

C’est en entendant d’autres victimes témoigner qu’elle s’est décidée à venir livrer elle aussi son récit à la cour. “J’ai compris que j’étais moi aussi peut-être une pièce du puzzle pour d’autres victimes“, a-t-elle expliqué, racontant son besoin de connaître l’histoire des 16 personnes décédées à Maelbeek, dont certaines ont permis qu’elle ait la vie sauve en servant de bouclier humain entre elle et “cette foutue bombe“.

Du procès, elle espère qu’il permettra qu’on parle des “véritables enjeux“: “des causes qui poussent des gens nés ici, qui ont vécu ici, à être tellement désespérées et haineuses” que leur seul but est de tuer des innocents. “Je suis désolée et triste pour les terroristes, d’être arrivés à un tel point de non-retour (…) J’espère que ceux qui sont encore en vie trouveront un autre chemin.”

“Aujourd’hui je peux répéter que les terroristes n’auront pas le dernier mot, je me sens plus vivante que jamais“, a conclu la mère d’une “merveilleuse fille” qui deviendra bientôt grande soeur.

12h20 – Sandrine Couturier : “Je me sentais du côté des morts, il m’a fallu reconstruire un chemin vers les vivants”

Sandrine Couturier, victime de l’attaque à Maelbeek, a expliqué ce qu’elle a appelé ses “trois temps de réparation“, mercredi matin, devant la cour d’assises de Bruxelles, au procès des attentats du 22 mars 2016.

Elle a parlé de sa réparation physique, après avoir été brûlée au visage et aux mains, de sa réparation psychique ensuite, grâce à l’aide de nombreuses personnes et notamment de ce qu’elle appelle “le groupe des petites copines“, qui la réunit avec quatre autres femmes rescapées de l’explosion à Maelbeek. Enfin, elle a évoqué sa réparation sociétale, réalisée entre autres en rencontrant des mamans de jeunes partis combattre en Syrie.

Sandrine Couturier, directrice d’une association, se trouvait, le 22 mars 2016 à 09h10, dans la deuxième voiture de la rame de métro où se trouvait le kamikaze Khalid El Bakraoui. Elle a livré son témoignage d’une voix douce, posée, ponctué de quelques notes d’humour. “J’ai pris le métro à Demey. J’étais assise côté fenêtre donnant vers le quai. Nous sommes arrivés à la station Maelbeek. J’étais sur mon GSM, je n’ai donc pas vu le jeune homme porteur d’un sac à dos. Il y avait quatre rangées de sièges qui nous séparait. Le métro a redémarré. Je me rappelle me sentir être attirée vers l’avant. À ce moment-là, ça a explosé. Je me souviens, et de la violence d’un choc sur le haut de ma poitrine, et d’avoir vu le toit du wagon qui s’ouvre comme une boîte de conserve. Mon cerveau a alors fonctionné très très vite et je n’avais qu’un seul but: sortir“, a relaté la rescapée.

Après avoir été soignée pour ses blessures, Sandrine a entamé un long cheminement pour retrouver un équilibre psychologique. “Je me sentais du côté des morts, il m’a fallu reconstruire un chemin vers les vivants“, a-t-elle confié.

12h45 – Mohamed Abrini remercie une victime pour son témoignage

L’accusé Mohamed Abrini a tenu à prendre la parole après les témoignages d’une victime de l’attentat de Maelbeek et de son mari, victime collatérale de l’attaque, mercredi devant la cour d’assises de Bruxelles chargée du procès du 22 mars. Depuis le début des témoignages des victimes il y a plusieurs semaines, c’est la première fois qu’un accusé exprime de l’empathie pour l’une d’entre elles.

“Je tiens à remercier Madame Couturier pour son témoignage“, a-t-il déclaré à la présidente de la cour, Laurence Massart. “Je veux lui dire que je suis désolé qu’elle ait eu à traverser cette épreuve (…) Dans le box des accusés, je pense que tout le monde pense pareil”, a-t-il dit, ajoutant qu’il lui souhaitait “le meilleur pour l’avenir“.

