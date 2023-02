Procès des attentats de Bruxelles : la défense interroge les enquêteurs et les juges d’instruction

Après le ministère public et les parties civiles, c’est au tour des avocats de la défense de poser des questions aux enquêteurs et juges d’instruction. Depuis le 21 décembre, les conseils des neuf accusés présents devant la cour d’assises “rongent leur frein” en attendant de pouvoir questionner les témoins.

Jeudi dernier et lundi matin, les procureurs fédéraux ont été les premiers à pouvoir interroger les responsables de l’enquête. Ils ont ainsi posé plusieurs questions sur l’enquête en général et puis accusé par accusé. Certaines de leurs demandes étaient très détaillées et ont demandé un certain travail de recherche aux enquêteurs.

La présidente de la cour, attentive à ce que le jury puisse suivre, a régulièrement dû reformuler ou répéter les questions ou y apporter un élément de contexte. Laurence Massart a d’ailleurs noté lundi que le jury “ne semblait pas aussi concentré que d’habitude“.

Lundi après-midi, les parties civiles ont pris le relais, posant surtout des questions sur les accusés ayant renoncé aux attaques. Les noms de Salah Abdeslam, Mohamed Abrini et Osama Krayem ont ainsi souvent été cités.

Désormais, c’est le tour des avocats de la défense d’interroger les enquêteurs et juges d’instruction et de revenir sur leur exposé débuté le 21 décembre et clôturé jeudi dernier, le 9 février.

Mi-janvier, plusieurs avocats de la défense avaient demandé à pouvoir interroger les témoins plus rapidement, à l’issue de chaque audience ou de chaque thématique. La présidente avait refusé cette requête, préférant maintenir tel quel le calendrier.

La défense de Mohamed Abrini sera la première à dégainer ses questions, suivie de celles d’Osama Krayem et de Salah Abdeslam.

11h59 – Abrini : un accusé en retrait des attentats, selon sa défense

Pendant les deux premières heures de l’audience, mardi matin, Me Laura Pinilla a attiré l’attention des enquêteurs, juges d’instruction et autres témoins du Service de déminage de l’armée (Sedee) sur nombre de détails de leurs témoignages respectifs livrés entre le 21 décembre et le 9 février.

Elle a ainsi relevé certaines contradictions. Rappelant les problèmes de sommeil de son client, elle a pointé le fait que du Nustasium, un médicament aidant à l’endormissement, a bien été retrouvé dans l’appartement de la rue Max Roos, alors que les enquêteurs avaient indiqué le contraire à la barre. En atteste une photo de divers objets retrouvés sur place par la police.

Tandis que lundi, le procureur fédéral a semblé mettre en doute que le but du voyage de Mohamed Abrini en Syrie à l’été 2015 était de se rendre sur la tombe de son frère cadet, décédé en Syrie quand l’accusé était incarné, l’avocate a renvoyé à une analyse de SMS échangés entre son client et sa compagne de l’époque. Cette dernière y indique avoir “toujours entendu que Mohamed voulait aller sur la tombe de son frère car il n’a pas vraiment pu faire son deuil, étant donné qu’il était en prison” au moment du décès.

Me Pinilla a ensuite demandé de revoir l’audition filmée du taximan qui conduisit les kamikazes Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui ainsi que son client à l’aéroport de Zaventem, le matin des attentats. Elle a ainsi souligné que, selon le témoignage du chauffeur, c’est Mohamed Abrini qui est resté silencieux durant le trajet. L’exposé de l’enquête avait plutôt pointé le silence de Najim Laachraoui, affirmant que Mohamed Abrini avait, lui, acquiescé aux propos anti-américains tenus par Ibrahim El Bakraoui.

Concernant la conception du TATP, l’explosif utilisé tant à l’aéroport que dans la rame du métro bruxellois le 22 mars 2016, le conseil de “l’homme au chapeau” a souligné que les connaissances en la matière de son client se bornaient à une simple répétition de ce que celui-ci avait pu apprendre auprès de Najim Laachraoui, l’artificier de la cellule terroriste.

L’avocate est également revenue sur la position du sac abandonné par Mohamed Abrini à l’aéroport: à l’horizontal, tandis que les deux kamikazes ont posé le leur à la verticale pour, a priori, infliger des dégâts plus importants.

Me Pinilla a souligné que son client y était “à la traîne“, ses comparses devant le “ramener” à eux à deux reprises. Elle s’est donc demandée, à l’adresse du jury, si son client n’était pas “un fardeau pour les deux autres ce jour-là“, insinuant que Mohamed Abrini s’était rendu à reculons à Zaventem, avant de finalement renoncer à se faire exploser et de prendre la fuite une fois que les deux kamikazes eurent déclenché leur charge explosive à 07h58, tuant 16 personnes et en blessant de nombreuses autres.

14h31 – La défense d’Abrini affirme que les fouilles à nu expliquent son absence

Les conditions de transfert des accusés détenus – et les fouilles à nu qui vont de pair – au procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016 expliquent l’absence de Mohamed Abrini à l’audience depuis plusieurs semaines. C’est ce qu’a affirmé mardi Me Stanislas Eskenazi, qui représente “l’homme au chapeau” avec Me Laura Pinilla, à la présidente de la cour Laurence Massart.

“Comment expliquez-vous que M. Abrini n’assiste pas à l’audience ?”, a adressé cette dernière au conseil de l’accusé. Mohamed Abrini demande en effet depuis plusieurs semaines, en début d’audience, à retourner au cellulaire. Il n’a pas dévié de sa position même lorsque les enquêteurs ont brossé son portrait devant la cour, le 1er février, ni ce mardi pour assister aux questions que ses avocats attendent pourtant de poser depuis de longues semaines pour le défendre. C’est en cela que le dossier des conditions de transfert est directement lié au procès d’assises, lui a répondu Me Eskenazi.

Depuis le début du procès, les accusés détenus dénoncent leurs conditions de transfert depuis la prison de Haren, où ils sont incarcérés sous haute sécurité, vers le Justitia, situé non loin, où se tient le procès. Une procédure en référé a été engagée par leurs avocats et, le 29 décembre, le tribunal civil de Bruxelles siégeant en référé (une autre juridiction, donc) a interdit les fouilles à nu systématiques et non motivées, au motif qu’elles constituent des traitements dégradants. L’État belge, contraint de faire cesser la pratique, a fait appel. Toutefois, la décision du juge des référés est effective. Or, selon la défense des accusés, elle n’est pas respectée par le service de la DAP (Direction Protection), au sein de la police fédérale, qui est chargée des transferts des détenus.

Ce “ressenti” d’injustice, “c’est en cela que la question relève aussi de votre juridiction”, a insisté Me Eskenazi, alors que la présidente rappelle pour sa part régulièrement que la cour d’assises n’est pas compétente pour se prononcer sur les conditions de transfert. “Le fait de leur imposer ce régime-là (les fouilles à nu, NDLR) leur ôte l’envie de se défendre”, a poursuivi l’avocat. Le pénaliste a ensuite souligné le contraste entre le mutisme de Mohamed Abrini au Justitia et sa présence régulière au procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

L’accusé a opposé le silence à ses interlocuteurs “chaque fois qu’il a eu l’impression qu’on lui faisait un coup tordu. C’est sa manière de réagir et de faire valoir ses droits”, a résumé sa défense. “Je l’ai vu pendant un an à Paris répondre aux questions qui lui étaient posées, se lever quand on le lui demandait, s’asseoir quand on le lui demandait. J’ai même vu des victimes saluer ces hommes”, a lancé l’avocat en se tournant vers le box de verre, où n’étaient plus présents mardi que quatre accusés détenus, à savoir Hervé Bayingana Muhirwa, Bilal El Makhoukhi, Ali El Haddad Asufi et Sofien Ayari.

14h53 – La défense d’Abrini doute des testaments qui lui sont attribués

Les avocats de Mohamed Abrini ont émis, par de très nombreuses questions, des doutes sur les testaments attribués à leur client et qui ont été retrouvés dans un ordinateur utilisé par les terroristes responsables des attentats à Bruxelles le 22 mars 2016. D’après eux, “l’homme au chapeau” n’en est pas l’auteur – ce qu’il a pourtant reconnu -, mais ils sont de la main du kamikaze du métro Khalid El Bakraoui, ont voulu démontrer ses conseils par leurs questions aux enquêteurs et juges d’instruction.

L’un des fichiers est intitulé “Lettre à Nawal” et a été retrouvé dans le PC de la rue Max Roos à Schaerbeek. L’ex-compagne de Mohamed Abrini porte ce prénom, tout comme la veuve de Khalid El Bakraoui, qui s’est fait exploser à Maelbeek. Au lendemain des attaques, les enquêteurs et juges d’instruction avaient attribué la paternité de ce testament au kamikaze du métro. Ils n’avaient pas encore connaissance de l’implication de Mohamed Abrini et la seule Nawal apparaissant dans le dossier était l’épouse de Khalid El Bakraoui. Durant la préparation de leur témoignage devant la cour d’assises, les enquêteurs et juges d’instruction ont cependant conclu que le document devait être attribué à Mohamed Abrini.

Dans ses auditions, ce dernier a reconnu qu’il avait commencé à rédiger ses testaments en janvier 2016, alors qu’il se trouvait dans la plaque de la rue du Dries à Forest. Son but, selon lui, était alors de ne pas éveiller les soupçons de ses compagnons quant à un désistement. En février, il s’installe ensuite rue Max Roos à Schaerbeek. Les testaments de tous les kamikazes devaient être transmis à l’organisation terroriste État islamique (EI) par la suite.

Interrogés par Me Laura Pinilla, l’avocate de l’accusé, les enquêteurs ont répondu que les fichiers informatiques correspondant aux testaments de l’intéressé n’avaient plus été ouverts entre le 8 et le 15 mars, période pendant laquelle Mohamed Abrini a séjourné à Schaerbeek. Ils ont ensuite été ouverts le 20 mars, mais il n’est pas sûr que “l’homme au chapeau” se trouvait bien dans l’appartement ce jour-là. Les fichiers l’ont encore été une dernière fois à 05h07 le jour des attentats, alors que Mohamed Abrini lui-même a déclaré qu’il avait alors eu deux heures de retard pour la prière du matin car il dormait, est-il ressorti des réponses aux questions de l’avocate.

Pour Me Pinilla, plusieurs éléments contenus dans la lettre peuvent également faire écho à la situation de Khalid El Bakraoui. Mais certains correspondent aussi à Mohamed Abrini, lui ont répondu les enquêteurs. Il n’y a en outre pas vraiment de raison que le futur kamikaze écrive cette lettre puisqu’il avait déjà fait parvenir un courrier à son épouse, comme en atteste une audition de l’accusé Osama Krayem.

S’adressant à l’islamologue Mohamed Fahmi, qui travaille aux côtés de la DR3, l’unité anti-terroriste de la police judiciaire fédérale, l’avocat Stanislas Eskenazi a ensuite posé plusieurs questions sur la manière dont l’EI pourrait considérer la situation de son client, Mohamed Abrini. “Les relations hors mariage sont-elles bannies dans le cadre de l’EI ?”, a demandé l’avocat, sachant que l’accusé et son ex-compagne n’étaient pas mariés. “Oui, elles sont sévèrement réprimées”, lui a répondu l’expert. “Si je fais partie d’une cellule de l’EI et que je dois faire un testament, vais-je le faire pour une compagne qui n’est pas mon épouse ?”, a questionné Me Eskenazi. S’il n’y a pas de lien de mariage ou de fiançailles, “cela paraît effectivement étrange si l’auteur du testament a adhéré à l’EI“, a pointé l’islamologue. Le conseil de Mohamed Abrini a également évoqué la question de la défection de son client le jour des attentats. “Comment est sanctionné le crime d’apostasie, soit le fait de renier sa religion ?”, a-t-il demandé. Il y a un consensus pour dire qu’il est puni de la peine de mort au sein de l’État islamique, selon Mohamed Fahmi.

Avec Belga – Dessin: Belga / Jonathan De Cesare