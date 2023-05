Procès des attentats : le chauffeur de taxi raconte la course des kamikazes jusqu’à Zaventem

Sept témoins sont attendus ce mardi devant la cour, pour contextualiser les attaques de Brussels Airport.

Le procès des attentats du 22 mars 2016 à Zaventem et Maelbeek se poursuit ce mardi au Justitia, à Haren. La cour d’assises de Bruxelles doit accueillir plusieurs nouveaux témoins, allant de proches des accusés au chauffeur de taxi qui a mené les kamikazes Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui, ainsi que l’accusé Mohamed Abrini à Brussels Airport.

► Portrait des accusés et des victimes, retour sur les faits… : notre dossier complet sur le procès des attentats du 22 mars 2016

11h42 – El Haddad Asufi avait “beaucoup d’humour”, selon un ex-collègue

Ali El Haddad Asufi était une personne qui avait “beaucoup d’humour“, avec qui “on rigolait énormément“, a affirmé mardi, devant la cour d’assises de Bruxelles, un ancien collègue de l’accusé. Le témoin a également avancé que les mesures de sécurité à l’aéroport de Zaventem laissaient à désirer avant les attentats du 22 mars 2016.

“J’ai rencontré Ali quand on a travaillé ensemble dans une société de catering à l’aéroport de Zaventem“, a expliqué celui qui est désormais dispatcheur pour une société de taxis. “On s’entendait bien, il n’y avait jamais de problème avec lui. Je me souviens de beaucoup d’humour, c’était quelqu’un avec qui on rigolait énormément.” Le jour des attentats, les deux hommes ont échangé plusieurs messages vocaux. “Cela faisait environ six mois qu’on ne travaillait plus ensemble, (…) mais on a gardé des contacts sur WhatsApp. Ce jour-là, on a communiqué juste avant les explosions.“

Interrogé sur la teneur de ces messages, dans lesquels l’homme reproche notamment à Ali El Haddad Asufi d’avoir “disparu“, de “ne plus répondre aux messages” depuis que Salah Abdeslam a été arrêté, le témoin a assuré que c’était sur le ton de l’humour, du second degré. “Pour plaisanter, on disait parfois l’inverse de ce qu’on pensait. Il suffit d’écouter les vocaux, vous allez comprendre.” Une proposition qui n’est pas tombée dans l’oreille d’une sourde puisque l’une des jurées suppléantes a demandé à pouvoir écouter ces audios. Ceux-ci seront diffusés dans l’après-midi.

Questionné sur la sécurité entourant la société de catering dans laquelle l’accusé a côtoyé le témoin, ce dernier a pointé un manque de vérifications. “On avait des discussions entre collègues, on avait l’impression qu’ils ne contrôlaient pas” suffisamment.

12h50 – Le chauffeur de taxi livre sa version de la dernière course des kamikazes

C’est avec quelques réticences que le chauffeur de taxi ayant mené le duo de kamikazes et l’accusé Mohamed Abrini à Zaventem, le matin du 22 mars 2016, s’est finalement présenté ce mardi devant la cour d’assises de Bruxelles. D’une voix traînante, le trentenaire a rassemblé ses souvenirs, sans parvenir à faire la lumière sur l’état d’esprit de “l’homme au chapeau”.

L’ex-chauffeur a pris en charge le trio vers 07h00 au numéro 4 de la rue Max Roos, à Schaerbeek. Il se souvient d’un “gros” volubile et détendu, le kamikaze Ibrahim El Bakraoui, d’un grand mince identifié comme Najim Laachraoui et d’un troisième passager coiffé d’un chapeau, Mohamed Abrini (photo d’illustration).

Les trois hommes chargent eux-mêmes leurs bagages dans le coffre du véhicule, sans précautions particulières mais “proprement”, a décrit le témoin. Celui-ci remarque toutefois une “matière gluante” et persistante, ainsi que de la poudre blanche sur les sacs de ses clients. Et une odeur chimique. “On ne peut pas oublier cette odeur. C’était puissant.”

Le trio s’installe ensuite à l’arrière. Sur la route, Ibrahim El Bakraoui lance la conversation avec le chauffeur. “De quoi parlait-il ?”, l’a interrogé la présidente. “Ben, des Américains”, a lâché le témoin dans un petit rire. “Madame, de mauvaises choses : qu’ils sont coupables, qu’ils font ce qu’ils veulent. (…) Mais, moi, je n’ai pas voulu creuser le truc”, a-t-il ajouté, sourcils froncés. Les deux autres ne lui ont “jamais adressé la parole. Ils étaient crispés, c’est tout”.

Vers 08h30, ayant entendu les nouvelles sur les attaques, le témoin s’est rendu à la police pour y faire une déposition. Celle-ci permettra de retrouver rapidement l’appartement où les explosifs furent fabriqués, et de mettre la main sur un ordinateur aux informations précieuses pour l’enquête.

Avec Belga – Photo : Belga/Eric Lalmand