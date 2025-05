Procès Black Eagle : l’arrêt sera prononcé le 14 juillet

Trente-quatre personnes sont poursuivies dans ce dossier pour avoir fait partie d’une organisation criminelle active dans le trafic de cocaïne entre l’Amérique latine et l’Europe, de 2018 à 2020.

La cour d’appel de Bruxelles a clôturé mercredi les débats dans le méga-procès Black Eagle, relatif à un vaste trafic de drogue. Ils avaient été entamés le 24 mars dernier. La cour a annoncé qu’elle prononcera son arrêt le 14 juillet à 09h00, une lecture qui prendra la journée.

La cour a entendu la dernière plaidoirie de la défense mercredi, celle d’Ilir L. Celui-ci, suspecté d’avoir géré pour l’organisation criminelle des boxes de garage où étaient stockés des véhicules et des produits chimiques servant au transport et à la transformation de la cocaïne, a assuré aux juges qu’il n’était pas au courant du caractère illicite des activités de son employeur, Indrit K. Cet Albanais est soupçonné d’avoir été à la tête de l’organisation avec son compatriote Alfredo H. “Le premier juge a conclu que j’avais fermé les yeux et que j’aurais dû comprendre de quoi il retournait”, s’est exprimé Ilir L. “Ce n’est pas vrai. Je n’ai jamais été indifférent. Dès que les garages ont été perquisitionnés, j’ai appelé Indrit K. et je lui ai raconté ce qu’il s’était passé. Il m’a dit: ‘ne t’en fais pas, je m’occupe de tout, j’arrange les bidons’. Mais j’ai décidé de me retirer de sa société”, a-t-il expliqué.

Cette société, nommée “Mondovi”, prétendûment active dans l’import-export de véhicules, était une coquille vide selon la procureure fédérale. Les 34 prévenus poursuivis en appel dans ce dossier Black Eagle, nom de code donné à l’enquête, doivent répondre d’appartenance à une organisation criminelle active dans la confection et la vente de drogue, globalement entre 2018 et 2022.

Belga