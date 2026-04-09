Prix moyen des logements, âge des acheteurs : comment évolue l’immobilier bruxellois

La Fédération du Notariat (Fednot) a publié ce jeudi son nouveau baromètre portant sur les ventes immobilières en Belgique lors du 1er trimestre 2026. Il en ressort une hausse des ventes de logements de +3,4 % dans notre pays par rapport au 1er trimestre de 2025. Bruxelles (+6,1 %) arrive largement en tête de cette hausse, suivie de la Flandre et de la Wallonie (+3,1%). La capitale reste aussi la région où le prix moyen d’une maison et d’un appartement est le plus élevé.

Pour ce baromètre immobilier, Fednot a analysé toutes les transactions immobilières conclues dans notre pays au cours des trois premiers mois de 2026. Il en ressort qu’au 1er trimestre de cette année, les ventes de logements à l’échelle nationale ont augmenté de +3,4 % par rapport au 1er trimestre de 2025. Les ventes d’appartements ont particulièrement progressé : +7,8 % par rapport à l’année dernière. Pour les maisons, la croissance s’est élevée à +1,9 %.

À Bruxelles, les ventes de logements ont augmenté de +6,1 % par rapport au 1er trimestre de l’année dernière, avec une hausse de +6,7 % pour les appartements et de +6,1 % pour les maisons. La capitale connaît un bond de +5,6% au premier trimestre 2026 par rapport aux trois derniers mois de 2025. “La conjoncture peu rassurante et peu enthousiasmante pour les investisseurs, le rattrapage d’une année 2025 plus calme, un nouveau gouvernement et les incertitudes qui entourent le marché boursier expliquent l’augmentation de l’activité immobilière à Bruxelles en ce début de 2026“, indique le notaire et porte-parole de FedNot Renaud Grégoire. “C’est surtout au niveau des appartements que cette augmentation est marquée avec une augmentation de 6,9% pour les trois premiers mois de 2026 par rapport aux trois derniers de 2025.”

Activité immobilière à Bruxelles au 1er trimestre 2026 :

Prix moyen des maisons et appartements*

À Bruxelles, le prix moyen d’une maison a grimpé à 607.219 euros (+4,4 %) au premier trimestre 2026, alors que le prix moyen d’une maison en Belgique s’élève à 359.965 euros. En Flandre, le prix moyen d’une maison a augmenté de +2,9 % pour atteindre 395.829 euros. En Wallonie, le prix moyen d’une maison a augmenté de +1,6 % pour atteindre 272.727 euros. “À Bruxelles, l’offre s’étant raffermie, les prix montent un peu plus rapidement“, analyse Renaud Grégoire.

En ce qui concerne les appartements, la hausse des prix à Bruxelles s’est élevée à +2,0 %, pour un prix moyen de 302.737 euros. En Wallonie, la hausse a été de +3,5 %, avec un prix moyen de 219.475 euros. En Flandre, le prix moyen d’un appartement a augmenté de +1,8 % pour atteindre 300.613 euros. À l’échelle nationale, le prix moyen d’un appartement dans notre pays s’élevait à 288.250 euros au cours des trois premiers mois de cette année, soit une hausse de 2,2 % par rapport à 2025.

* À noter qu’il s’agit bien ici de prix moyen, à savoir la somme des prix divisée par le nombre de biens, qui peut être influencé par des valeurs très hautes ou basses.

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Âge moyen des acheteurs

À Bruxelles, c’est entre 36 à 40 ans que le plus de personnes achètent une maison (22%). Ils sont suivis de la tranche 41-45 ans (18%) puis 31-35 ans (17%). En ce qui concerne les appartements, la moyenne se rajeunit. Ce sont les 31 à 35 ans qui représentent la plus grande catégorie d’acheteurs (20%) suivis des 26 à 30 ans (16%) puis des 36 à 40 ans (15%).

Les jeunes de 18 à 25 ans représentent 2% des acheteurs de maisons et 4% des acheteurs d’appartements.

V.d.T. – Photo : Belga