Immobilier : les ventes en hausse de 8,6 % à Bruxelles

Le marché immobilier bruxellois reprend des couleurs. Selon le dernier baromètre de la Fédération du notariat (Fednot), le nombre de ventes a augmenté de 8,6 % dans la capitale au cours des neuf premiers mois de 2025, par rapport à la même période l’an dernier. Une reprise plus modérée que celle observée en Wallonie (+17,2 %) et en Flandre (+15 %), mais qui confirme une tendance positive à l’échelle du pays.

Côté prix, la hausse reste contenue. Le prix moyen d’une maison à Bruxelles atteint désormais 577.108 euros, soit +1,2 % sur un an. Pour les appartements, le prix moyen s’élève à 297.411 euros, en progression de +2,3 % par rapport à la moyenne annuelle de 2024.

L’augmentation du nombre de transactions s’explique notamment par une stabilisation des taux hypothécaires autour de 3 à 4 %, et par le sentiment des acheteurs que les conditions actuelles ne redeviendront pas aussi favorables qu’avant 2022.

Les appartements neufs restent rares dans la capitale : seulement 2 % des appartements vendus au cours des neuf premiers mois de 2025 étaient neufs, contre 5 % en 2024. Leur prix moyen s’élève à 363.854 euros, soit +0,84 % par rapport à la même période l’an dernier.

L’âge moyen des acquéreurs reste stable : 40 ans pour les acheteurs de maisons comme pour ceux d’appartements.

Reportage de Valentine Rolus, Guillaume Bruwier et Laurence Paciarelli

25 octobre 2025 - 17h23
Modifié le 25 octobre 2025 - 17h24
 

