Primes Renolution: “Que le gouvernement trouve l’argent qu’il doit à ses citoyens”

Les caisses de la Région bruxelloise sont vides pour payer les primes Renolution. Ces aides financières avaient été mises en place pour encourager les habitants à rénover leur logement. L’Echo indique que le nombre de dossiers en attente de remboursement monte à près de 1.800. Un chiffre qui pourrait atteindre les 2.500 pour la fin de l’année: les personnes qui ont rénové leur maison en 2024 peuvent encore introduire une demande, mais sans garantie d’être payées.

Cela alors que la demande explose. L’an dernier, près de 8.500 dossiers ont été introduits, contre seulement 2.000 deux ans plus tôt. Et malgré une rallonge de 72 millions d’euros votée en 2024, les fonds sont à nouveau épuisés, et ce, depuis six mois.

En tout, la Région doit environ 50 millions d’euros aux Bruxellois pour des primes promises, mais non versées. “L’administration est tenue de payer ces factures. On attend que d’ici la fin de l’année, les 2 à 3.000 dossiers soient payés et que le gouvernement en affaires courantes trouve l’argent qu’il doit à son citoyen. C’était l’engagement du gouvernement pour le budget 2024, c’est ce qui avait été annoncé à l’ensemble des demandeurs. Que le gouvernement fasse son travail“, réagit Robin Du Parc, fondateur de Primes-Services à notre micro ce mercredi.

■ Reportage de Valentine Rolus, Néo Fasquel et Pierre Delmée

► Lire aussi | Primes Renolution : des milliers de dossiers toujours bloqués faute de gouvernement

► Lire aussi | “Je ne comprends pas ce qu’ils foutent” : Alain Maron pointe du doigt la gestion des primes Renolution par urban.brussels (14/05/2025)