Le gouvernement bruxellois accorde une garantie de 100 millions d’euros pour relancer le Fonds du Logement

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert à une garantie régionale en faveur du Fonds du Logement, une décision qui doit permettre à l’organisme de reprendre progressivement ses activités de crédit.

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi l’octroi de la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Fonds du Logement en 2026, ont annoncé jeudi la secrétaire d’État au Logement Karine Lalieux (PS) et le ministre bruxellois des Finances Dirk De Smedt (Anders). Le montant maximum d’emprunt auprès des prêteurs institutionnels est fixé à 100 millions d’euros pour cette année.

Le Fonds du Logement avait été contraint de suspendre le traitement des demandes de crédits depuis le 1er juillet de l’année dernière en raison de l’incertitude budgétaire. Face à la baisse d’activité d’octroi de crédits découlant de la suspension, le Fonds du Logement a eu recours, depuis le 1er mars 2026, au chômage économique pour une partie de son personnel.

“La garantie représente un véritable soulagement pour de nombreux Bruxellois et Bruxelloises car elle permet à nouveau l’octroi de crédits acquisitifs par le Fonds du Logement dès le mois de juillet. Avec ses crédits pouvant aller jusqu’à 120% de la valeur du bien, le Fonds du Logement joue un rôle social majeur en aidant les ménages disposant de revenus modestes ou moyens à accomplir leur rêve d’acquisition d’un toit”, a commenté Karine Lalieux, dans un communiqué.

► Lire aussi | Le Fonds bruxellois du Logement suspend les nouvelles demandes de crédits hypothécaires

L’an dernier, 597 crédits à l’acquisition d’un logement avaient été accordés à des ménages par le Fonds du Logement, contre 672 en 2024.

Le montant maximal d’emprunt de 100 millions d’euros pour l’année 2026 s’explique par le fait que les nouvelles demandes de crédits n’impacteront la trésorerie du Fonds qu’à partir du quatrième trimestre.

“Grâce à la garantie régionale, le Fonds du Logement redonne à chaque Bruxellois la chance de s’épanouir: celui qui acquiert un logement construit son avenir. Devenir propriétaire reste le levier le plus puissant de la mobilité sociale, et c’est là-dessus que nous misons”, a souligné Dirk De Smedt.

Belga – Photo : Belga Image