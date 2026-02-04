Dirk De Smedt, ministre du Budget, est le seul à n’avoir pas renoncé à ses indemnités de logement

Dirk De Smedt (Anders) est le seul ministre du gouvernement bruxellois à n’avoir pas renoncé à ses indemnités de 1650 euros.

Tous les ministres du gouvernement bruxellois ont renoncé à leurs indemnités de logement, sauf un seul : le ministre du Budget Dirk De Smedt (Anders). Le PTB, qui veut la suppression de cette double indemnité de 1650 euros, a épinglé le ministre en commission des Finances. “Dans un contexte où ce ministre se vante sur les réseaux sociaux de devoir couper à la hache dans le budget de notre Région, c’est totalement indécent et d’un cynisme total qu’il ne coupe pas dans ses propres poches“, réagit la cheffe de groupe PTB Françoise De Smedt.

Il s’agit d’une indemnité de 400 euros pour le logement et de 1250 euros de domesticité perçues par les membres du gouvernement bruxellois depuis une ordonnance de 2001. Le PTB a déposé des résolutions pour supprimer cette double indemnité. Les membres du gouvernement ont tous, progressivement, annoncé renoncer à ces indemnités.

► Voir notre reportage | Les ministres et secrétaires d’Etat bruxellois ont droit à des indemnités de logement allant jusqu’à 1.650 euros par mois

Nawal Ben Hamou (PS) et Elke Van den Brandt (Groen) ont annoncé y renoncer en septembre et octobre, avant Rudi Vervoort (PS) et Bernard Clerfayt (Défi), en novembre. Ans Persoons (Vooruit) ne touche que l’indemnité pour les frais de domesticité. Sven Gatz a touché aux deux primes jusqu’à sa démission. Barbara Trachte et Alain Maron (Ecolo) n’ont, quant à eux, jamais demandé ces indemnités.

Le porte-parole de Dirk De Smedt confirme auprès de l’Echo que le ministre perçoit bien ces indemnités en faisant valoir qu’il “ne perçoit que ce qui est explicitement prévu par la réglementation” et que la question de la suppression de ce système concernera le prochain gouvernement.

La rédaction – Photo : Belga Image

■ Interview de Françoise De Smedt, cheffe de groupe PTB, dans Bonsoir Bruxelles