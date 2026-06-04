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Le restaurant “La Paix” quitte Anderlecht pour le centre de Bruxelles

Le restaurant doublement étoilé La Paix, emmené par le chef David Martin, quittera Anderlecht cet été après plus d’un siècle d’histoire.

L’institution doublement étoilée “La Paix” vit ses dernières semaines à Anderlecht. Dès septembre, la cuisine du chef David Martin sera à déguster dans le centre de Bruxelles, au Corinthia Grand Hotel Astoria où se trouvait déjà son “Palais Royal”.

Le restaurant d’Anderlecht, où il est installé depuis plus d’un siècle, restera ouvert jusqu’au 3 juillet, tandis qu’il rouvrira dans son nouvel écrin mi-septembre, a-t-il annoncé jeudi.

► Lire aussi | Guide Michelin : David Martin de “La Paix” obtient une deuxième étoile

Belga – Photo : STYN.be

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