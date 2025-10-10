Primes Rénolution : des milliers de dossiers toujours bloqués faute de gouvernement

Renolutions – ces primes qui permettent de rénover son logement seront-elles bien versées aux Bruxellois qui en ont fait la demande ? Urban, l’une des deux administrations qui verse les primes, a épuisé ses fonds pour 2024. En l’absence de gouvernement, c’est l’incertitude pour les ménages concernés qui ont déposé un dossier l’année dernière.

Les personnes qui ont rénové leur maison en 2024 peuvent encore introduire une demande, mais sans garantie d’être payées.

Le service téléphonique d’Urban est coupé, aucun courrier n’a été envoyé, et beaucoup découvrent que leur dossier est suspendu faute de budget.

Résultat : près de 1.800 dossiers sont bloqués, et 700 autres pourraient s’ajouter d’ici à la fin de l’année. Tout ça alors que la demande explose. L’an dernier, près de 8.500 dossiers ont été introduits, contre seulement 2.000 deux ans plus tôt.

Et malgré une rallonge de 72 millions d’euros votée en 2024, les fonds sont à nouveau épuisés, et ce, depuis six mois.

En tout, la Région doit environ 50 millions d’euros aux Bruxellois pour des primes promises, mais non versées.

Du côté du gouvernement en affaires courantes, on se veut rassurant. Le cabinet du ministre-président Rudy Vervoort indique qu’Urban continue d’analyser les dossiers, mais aucune décision d’octroi ne peut être prise tant qu’une nouvelle enveloppe n’est pas votée.

Cette décision pourrait venir du Parlement… ou du futur gouvernement, toujours en négociation.

Seule bonne nouvelle : il reste encore un peu d’argent chez Bruxelles Environnement, qui gère les primes liées à l’énergie comme l’isolation. Quatre millions d’euros de ces primes accordées doivent encore être versé d’ici à la fin de l’année.

■ Les explications d’Anaïs Corbin dans Bonjour Bruxelles