Près d’un conducteur sur quinze en défaut de contrôle technique lors d’une vaste opération à Bruxelles

Près d’un conducteur sur quinze contrôlé n’était pas en règle de contrôle technique lors d’une vaste opération menée mercredi 25 février à Bruxelles, a indiqué la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles vendredi. Au total, 94 infractions ont été constatées sur 1.430 véhicules contrôlés.

Parmi les conducteurs en défaut, 74 ont été immédiatement escortés vers un centre de contrôle afin de soumettre leur véhicule à une vérification. À l’issue de ces contrôles, seuls 26 automobilistes ont obtenu une carte verte attestant de la conformité de leur véhicule.

Pour 18 des 94 conducteurs en infraction, une perception immédiate a été proposée. Cette procédure a permis de récupérer un montant total de 18.000 euros correspondant à des paiements en retard.

L’opération, principalement axée sur la conformité du contrôle technique, a également donné lieu à 14 procès-verbaux supplémentaires pour d’autres infractions au code de la route constatées lors des contrôles.

La direction Trafic de la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles précise que ce type d’action vise à renforcer la sécurité routière en s’assurant que les véhicules circulant sur la voie publique respectent les obligations légales en matière de contrôle technique.

Belga – Photo : Belga Image