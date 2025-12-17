Passer la navigation
Près de la moitié des gares équipées de distributeurs de colis bpost d’ici la fin 2025

Ces bbox, ce sont les distributeurs qui permettent d’envoyer et récupérer des colis à tout moment que l’entreprise postale veut installer dans les lieux fréquentés.

Quelque 270 gares, soit près de la moitié du pays, seront équipées de “bbox” d’ici la fin de l’année, annoncent mercredi bpost et la SNCB.

Le réseau bbox se développe à raison de 15 automates installés par jour. Ces dernières semaines, 33 gares de plus ont été équipées.
Pour bpost et la SNCB, ce choix est stratégique: il permet “de combiner les trajets domicile-travail avec le retrait ou l’envoi de colis” et donc “d’éviter des déplacements supplémentaires”.

L’objectif global de bpost est de disposer d’un réseau de 2.500 bbox d’ici la fin de l’année.

