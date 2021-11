Près de 98.000 vaccins antigrippaux ont été dispensés dans les pharmacies bruxelloises en 2021

Au 15 novembre, ce sont exactement 97.899 vaccins contre la grippe qui ont été dispensés dans les pharmacies bruxelloises, sur prescription du médecin ou du pharmacien.

Le nombre de vaccins antigrippaux est en baisse par rapport à l’an dernier en Région bruxelloise. À la même époque, c’était 101.163 vaccins qui étaient dispensés dans les pharmacies, soit une baisse de 3%. Alors qu’en Flandre et en Wallonie, on connait, respectivement, une hausse de 11 et de 14% par rapport à l’an dernier. Dans l’ensemble du pays, la hausse se situe à 10 % (1.716.370 en 2021 contre 1.554.259 en 2020).

Une évolution différente selon les catégories d’âge

S’il y a eu une légère augmentation de 1% chez les 50-65 ans (21.088 en 2021 contre 20.861 en 2020), chez les plus de 65 ans et les moins de 50 ans, on constate, respectivement, une baisse de 3% (64.188 en 2021 contre 66.261 en 2020) et de 7% (9.941 en 2021 contre 10699 en 2020).

►Reportage | Depuis ce lundi, les vaccins contre le Covid-19 et la grippe peuvent être administrés simultanément

Il faut également souligner que sur les 97.899 vaccins, 65.496 (69%) ont été dispensés par les médecins et 28.750 ont été prescrits et directement dispensés par les pharmaciens.

Y. Mo. – Photo : BX1