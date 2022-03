Près de 25 millions d’euros déjà récoltés pour l’Ukraine par le Consortium belge 12-12

Selon les Nations Unies, un milliard d’euros sera nécessaire pour répondre aux besoins les plus urgents.

Trois semaines après son lancement, l’appel Ukraine 12-12 du Consortium belge pour les situations d’urgence a récolté 24,829 millions d’euros, a-t-on appris vendredi. Ces fonds servent à assurer de l’aide d’urgence, dont l’accès à l’eau potable, des soins médicaux et de l’assistance psychosociale en Ukraine et dans les pays limitrophes où affluent les réfugiés.

Selon l’Onu, plus de 3,6 millions de personnes ont dû quitter l’Ukraine depuis le 24 février, tandis que 6,5 millions de personnes ont été déplacées dans les frontières. “Nous assistons à un énorme élan de solidarité. En plus de notre campagne Ukraine 12-12, de nombreuses autres initiatives voient également le jour pour, par exemple, apporter des secours sur place ou accueillir des réfugiés. La volonté de faire la différence en Belgique et ailleurs est très forte“, dit le Coordonnateur du Consortium 12-12 à l’agence Belga, qui réunit Caritas International, la Croix-rouge de Belgique (et son pendant flamand), Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam-Belgique, Plan International Belgique et Unicef.

Belga – Photo : Belga